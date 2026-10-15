Prefeitura realiza I Semana Municipal da Pessoa em Situação de Rua – Projeto Caminho do Cuidado

I Semana Municipal da Pessoa em Situação de Rua – Projeto Caminho do Cuidado. Cuidar é acolher, ouvir e garantir dignidade!
De 19 a 23 de outubro, Ariquemes realiza a I Semana Municipal da Pessoa em Situação de Rua, uma iniciativa voltada ao cuidado, à cidadania e à garantia de direitos das pessoas em situação de rua.
A programação contará com ações de abordagem social, acolhimento, cuidados pessoais, orientações, atendimentos de saúde, atualização do Cadastro Único, distribuição de kits de higiene, roupas, cobertores e alimentação.
A iniciativa é realizada pela Prefeitura de Ariquemes, por meio da SEMDES, CREAS, CRAS e Cadastro Único, com o apoio de instituições, entidades e parceiros comprometidos com essa causa.
Juntos, fortalecemos a rede de proteção social e construímos caminhos de cuidado, respeito e novas oportunidades.
Projeto Caminho do Cuidado: mais dignidade, acolhimento e cidadania para todos!
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