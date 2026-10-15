Deolane se pronuncia após morte de segurança: “Me tirando tudo”

Por IG

Publicada em 15/10/2026 às 15h55

Deolane Bezerra, 38 anos , foi informada sobre a morte de Nego Jader, seu segurança e amigo próximo, nesta quinta-feira (15). A notícia foi compartilhada pela irmã da advogada, Daniele Bezerra, que revelou nas redes sociais a reação da familiar ao saber do falecimento do profissional que ficou dias internado.

Atualmente presa, a influenciadora lamentou profundamente não poder se despedir do amigo, que morreu aos 40 anos, após seis dias internado em estado grave na UTI.

Em um Storie, Daniele contou que Deolane ficou em estado de choque ao receber a notícia e compartilhou o desabafo atribuído à irmã.

Essa cadeia injusta e cruel está me tirando tudo. Não vou poder ver meu Jader nem uma última vez. Como vou chegar em casa e saber que ele não estará mais lá?.Irmã de Deolane, Daniele compartilha relato da advogada.

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Na sequência, Daniele também lamentou a perda e d emonstrou indignação com a situação da irmã, que não pode estar ao lado da família neste momento de despedida. A informação foi divulgada pelo Metrópoles e pelo UOL.

O que aconteceu com Nego Jader?

Nego Jader morreu na quarta-feira (14), em São Paulo, depois de passar seis dias internado. Ele teria passado mal em 8 de outubro, após sofrer uma convulsão na Grande São Paulo.

Inicialmente, o segurança foi levado a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Diante da gravidade do quadro, precisou ser intubado e transferido para uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Deolane é informada sobre morte de segurança

Contudo, durante a internação, Jader apresentou complicações de saúde, incluindo acúmulo de líquido nos pulmões e comprometimento da função renal. Segundo relatos divulgados durante o período , ele precisou passar por sessões de diálise. Apesar de ter apresentado sinais de melhora em determinado momento, seu estado de saúde voltou a piorar.

Família lamenta morte do segurança

Assim como Daniele e Deolane, a morte de Nego Jader também foi lamentada por outros integrantes da família Bezerra. Solange Bezerra, mãe da advogada, publicou uma homenagem nas redes sociais e relembrou os dias de expectativa pela recuperação do profissional.

Na mensagem, ela afirmou que familiares e pessoas próximas mantiveram a esperança até o último momento, mas precisaram lidar com a perda após a piora do quadro clínico.

A irmã de Deolane também destacou a proximidade de Jader com a família. Além do trabalho como segurança, ele era considerado uma pessoa próxima da advogada e de grande parte de seus familiares.

Quem era Nego Jader?

Nego Jader ficou conhecido por trabalhar como segurança do cantor MC Kevin, que morreu em maio de 2021. Após a morte do artista, ele continuou próximo de Deolane Bezerra, com quem desenvolveu uma relação de amizade.