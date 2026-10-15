Educadores transformam brincadeiras antigas em ferramentas pedagógicas

Por Meiry Santos

Publicada em 15/10/2026 às 16h55

Unidos pela profissão e pelo compromisso com a educação, Marcos Rodrigues, conhecido como Inter, e sua esposa, Adriana Marques, desenvolvem um projeto que valoriza a cultura popular, estimula a convivência e mostra que a aprendizagem também acontece por meio do movimento, da criatividade e da interação entre os alunos.

Com 36 anos de atuação na rede municipal, Marcos Rodrigues carrega uma trajetória marcada pela dedicação à educação. Ao seu lado, Adriana Marques, professora há cerca de 20 anos na rede, compartilha o mesmo propósito: contribuir para a formação das crianças, dentro e fora da sala de aula.

Para o casal, recuperar brincadeiras que fizeram parte da infância de tantas gerações é também uma maneira de preservar a memória cultural e oferecer aos estudantes novas possibilidades de interação, em um cenário cada vez mais influenciado pelas tecnologias digitais.

Amarelinha, pular corda, cabo de guerra, corrida do saco, elástico, peteca confeccionada artesanalmente e curriboque estão entre as atividades que ganham espaço nas ações desenvolvidas pelos educadores. Mais do que diversão, essas práticas estimulam a coordenação motora, o equilíbrio, a criatividade, o respeito às regras, a cooperação e a socialização.

Ao longo de 36 anos de trabalho na rede municipal, Marcos Rodrigues acompanhou mudanças na escola, nas famílias e na maneira como as crianças se relacionam com o mundo. Para ele, manter vivas as brincadeiras tradicionais é uma forma de aproximar gerações e mostrar aos estudantes que a infância pode ser vivida de diferentes maneiras. “São 36 anos dedicados à educação, acompanhando gerações de alunos e vendo como a escola se transforma ao longo do tempo. Resgatar essas brincadeiras é uma maneira de mostrar às crianças que elas podem aprender, se divertir e conviver umas com as outras sem depender apenas das telas. É gratificante ver a alegria dos alunos, a participação de cada um e perceber que uma brincadeira simples pode ensinar valores que eles vão levar para a vida”, destaca Marcos Rodrigues.

Para Adriana Marques, a importância do projeto está na oportunidade de proporcionar experiências que vão além do conteúdo pedagógico. Em cada atividade, as crianças aprendem a compartilhar, respeitar as diferenças, lidar com desafios e compreender que ganhar ou perder faz parte da convivência. “Ser professora é participar da construção de histórias e acompanhar o desenvolvimento de cada criança. Quando resgatamos essas brincadeiras, estamos oferecendo momentos de alegria, mas também de aprendizagem, convivência e descoberta. É muito bonito perceber que atividades tão simples conseguem despertar o interesse dos alunos, aproximá-los dos colegas e mostrar que brincar também é uma maneira de aprender”, afirma Adriana.

A proposta valoriza atividades que fizeram parte da infância de pais, mães, avós e outros familiares, criando uma ponte entre as experiências de diferentes gerações. Na amarelinha e no elástico, as crianças trabalham equilíbrio e coordenação. Ao pular corda ou participar da corrida do saco, desenvolvem habilidades motoras e aprendem a lidar com desafios. No cabo de guerra, a cooperação se torna essencial para alcançar um objetivo coletivo.

A confecção artesanal de petecas também abre espaço para a criatividade e para o contato com práticas tradicionais. Já o corrimboque, assim como as demais brincadeiras populares, contribui para preservar referências culturais que podem se perder quando deixam de fazer parte da rotina infantil.

Em um ambiente escolar que reconhece a importância das tecnologias, a iniciativa não significa rejeitar os recursos digitais, mas ampliar as oportunidades de aprendizagem. A proposta é mostrar que a tecnologia pode conviver com experiências presenciais que estimulam o movimento, a imaginação, o diálogo e o contato humano.

O secretário municipal de Educação, Giordani Lima, destaca que a trajetória de Marcos Rodrigues e Adriana Marques representa o compromisso de profissionais que fazem da educação uma missão diária e contribuem para tornar a escola um espaço de desenvolvimento integral “Celebrar o Dia dos Professores é reconhecer o trabalho de profissionais que fazem a diferença na vida dos nossos alunos todos os dias. A dedicação de Marcos Rodrigues, com 36 anos de atuação, e de Adriana Marques, demonstra o quanto a experiência, a criatividade e o compromisso dos nossos educadores são importantes para a formação das crianças. Iniciativas como essa mostram que ensinar vai além da sala de aula e que a escola também é um lugar de cultura, convivência, inclusão e construção de valores”, ressalta o secretário.

“Valorizar nossos professores é reconhecer quem transforma a educação todos os dias. Iniciativas como essa resgatam nossa cultura, estimulam a convivência e mostram que brincar também é aprender”, destaca o prefeito Léo Moraes.