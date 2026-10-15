Portal facilita consulta de estatísticas e indicadores sobre Porto Velho

Por Emily Costa

Publicada em 15/10/2026 às 16h24

O Observatório Municipal de Porto Velho está de cara nova. O site reúne dados e indicadores oficiais sobre o distrito sede e demais distritos, com informações sobre população, economia, infraestrutura, serviços públicos e outras áreas que ajudam a compreender a realidade local e orientar o planejamento da cidade. O acesso é gratuito e pode ser feito clicando aqui.

Desenvolvido pelo Departamento de Pesquisa, Estatística e Indicadores (DPEI), da Secretaria Municipal de Economia (Semec), o portal organiza as estatísticas municipais em painéis temáticos, gráficos, tabelas, mapas interativos e séries históricas.

A ferramenta de consultas permite selecionar períodos e comparar a evolução dos indicadores ao longo do tempo, conforme a disponibilidade das séries históricas. Já os mapas interativos apresentam informações por localização e ajudam a visualizar características do território.

Essas funcionalidades podem ser úteis em diferentes atividades. Estudantes e pesquisadores encontram subsídios para trabalhos acadêmicos, jornalistas podem contextualizar reportagens, empreendedores têm acesso a informações para estudos de mercado e moradores podem conhecer aspectos sociais, econômicos e territoriais da capital.

Para o prefeito Léo Moraes, a modernização do portal amplia o acesso da população às informações oficiais e fortalece a transparência na gestão pública.

“Disponibilizar dados de forma acessível é fundamental para aproximar a população das informações sobre Porto Velho. O Observatório Municipal facilita o acesso ao conhecimento sobre a nossa cidade e contribui para um planejamento cada vez mais eficiente, baseado em informações e nas necessidades da população”, afirmou o prefeito.

Indicadores e estudos sobre o município

Entre os destaques do Observatório está o Índice de Desenvolvimento Sustentável das Cidades – Brasil (IDSC-BR), que apresenta o desempenho de Porto Velho em relação aos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas (ONU). O painel reúne indicadores de áreas como saúde, educação, renda, moradia, saneamento, segurança e meio ambiente.

A plataforma também disponibiliza informações de indicadores de desempenho municipal, Índice de Progresso Social (IPS). Os dados são uma forma de analisar as condições de vida da população a partir de indicadores sociais e ambientais. A consulta aos resultados contribui para identificar aspectos relacionados ao bem-estar e aos desafios do município.

Além disso há também o monitoramento do Plano Diretor Participativo do Município (PDPM), instrumento que orienta o desenvolvimento urbano. Os dados relacionados ao Plano Diretor abrangem temas como mobilidade, habitação, infraestrutura e meio ambiente, permitindo acompanhar aspectos do crescimento e da organização da cidade.

Como acessar

O Observatório Municipal pode ser acessado gratuitamente pelo endereço observatorio.portovelho.ro.gov.br. No site, basta selecionar o painel temático de interesse para consultar as informações disponíveis.

Ao concentrar estatísticas municipais, mapas e séries históricas em um único endereço, a iniciativa facilita a consulta a informações oficiais e amplia as possibilidades de uso desses conteúdos em pesquisas, reportagens e análises sobre Porto Velho.