Arte, cultura e brincadeiras transformam manhã em festa para crianças na capital

Por Meiry Santos

Publicada em 15/10/2026 às 16h33

A manhã da última quarta-feira (14) foi marcada por sorrisos, criatividade e muita diversão no Centro de Arte e Cultura Escolar Laio, em Porto Velho. Em comemoração ao Dia das Crianças, a Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), promoveu uma programação especial que transformou o espaço em um ambiente de integração, aprendizado e valorização da infância.

A iniciativa reuniu alunos, professores, instrutores de arte, familiares e integrantes da comunidade escolar em uma celebração que mostrou como a educação, quando aliada à cultura e ao brincar, contribui para o desenvolvimento e o bem-estar das crianças.

Entre os destaques da programação esteve a participação do recreador Inter, que animou a garotada com brincadeiras populares, atividades interativas e muita descontração. As dinâmicas tradicionais também ganharam espaço, resgatando manifestações culturais e incentivando a socialização, a criatividade e o movimento.

A programação contou ainda com uma sessão especial de contação de histórias, que despertou a imaginação dos pequenos e proporcionou momentos de encantamento. Para completar a festa, houve distribuição de brindes e um lanche preparado especialmente para as crianças.

Para o secretário municipal de Educação, Giordani Lima, a iniciativa reforça o compromisso da gestão municipal com uma educação que valoriza não apenas o aprendizado em sala de aula, mas também as experiências que contribuem para a formação integral dos estudantes. "A infância precisa ser vivida com alegria, acolhimento e oportunidades de descobertas. Quando proporcionamos momentos como este, estamos fortalecendo os vínculos entre a escola, a família e a comunidade. A gestão do prefeito Léo Moraes entende que investir em educação também é garantir acesso à cultura, à arte e a experiências que façam a diferença na vida das nossas crianças. Nosso compromisso é construir uma educação cada vez mais humana, inclusiva e acolhedora".

O diretor do Centro de Arte e Cultura Escolar Laio, Luiz Carlos, ressaltou a importância da participação coletiva para o sucesso da comemoração e destacou a emoção de ver as crianças aproveitando cada atividade. "Ver a alegria estampada no rosto de cada criança é a maior recompensa do nosso trabalho. O Centro de Arte e Cultura Escolar Laio tem a missão de aproximar a arte das pessoas, despertar talentos e proporcionar experiências que vão além do ensino tradicional. Hoje, conseguimos reunir tudo isso em uma manhã especial, cheia de afeto, cultura e diversão. Agradecemos à Prefeitura, à Semed, ao nosso parceiro Inter, aos instrutores, professores e a toda a equipe pedagógica que tornou esse momento possível".

Para o prefeito Léo Moraes, promover atividades que unem educação, cultura e lazer é uma forma de valorizar a infância e ampliar as oportunidades de desenvolvimento das crianças.

“Queremos que nossas crianças tenham oportunidades de aprender, brincar, descobrir talentos e viver experiências que contribuam para o seu futuro. Investir na infância é investir em uma cidade melhor, com mais inclusão, conhecimento e qualidade de vida. Nosso compromisso é ampliar iniciativas que aproximem a educação da cultura e fortaleçam os espaços de convivência para as famílias”, afirmou Léo Moraes.

Mais do que uma comemoração, a atividade reforçou a importância dos espaços culturais como ambientes de aprendizagem, convivência e desenvolvimento social. Por meio de experiências lúdicas, as crianças puderam exercitar a imaginação, fortalecer amizades e conhecer brincadeiras que fazem parte da cultura popular.

A celebração também evidenciou o papel do Centro de Arte e Cultura Escolar Laio na promoção de atividades que aproximam a comunidade da arte e ampliam as oportunidades de expressão e participação das crianças. "Afinal, educar também é proporcionar momentos de felicidade, incentivar sonhos e garantir que cada criança tenha o direito de aprender, brincar e ser feliz", destacou o professor Luiz Carlos.