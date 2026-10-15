Professores inspiram milhares de vidas por meio da arte e da cultura

Por Semed

Publicada em 15/10/2026 às 16h37

Ensinar vai muito além das paredes de uma sala de aula. É despertar talentos, incentivar sonhos, fortalecer a autoestima e abrir caminhos para novas oportunidades. Em Porto Velho, essa missão ganha ritmo, movimento e expressão por meio do trabalho desenvolvido por cerca de 75 profissionais, entre professores e instrutores, que atuam nos Centros Municipais de Arte e Cultura Escolar (CMACEs), mantidos pela Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed).

Neste Dia dos Professores, celebrado em 15 de outubro, a homenagem é dedicada a esses educadores que fazem da arte uma ferramenta de transformação social e encontram na música, na dança e no teatro diferentes maneiras de ensinar, acolher e contribuir para a formação de crianças e adolescentes.

Os CMACEs Jorge Andrade, Francisco Lázaro dos Santos (Laio), na zona Sul, e Som na Leste oferecem oportunidades de aprendizagem artística e cultural, ampliando o acesso da população a atividades que estimulam a criatividade, a disciplina, a sensibilidade, a convivência e o desenvolvimento de habilidades. Só no ano passado foram mas de 1500 alunos atendidos nos mais diversos cursos.

E mais do que ensinar uma coreografia, uma nota musical ou uma interpretação teatral, os profissionais desses centros ajudam os alunos a descobrir suas capacidades, superar a timidez, desenvolver a autoconfiança e compreender a importância do respeito e do trabalho coletivo.

De professor a diretor

Para o professor Luiz Carlos, atual diretor do CMACE Francisco Lázaro dos Santos (Laio), localizado na zona Sul de Porto Velho, a educação representa uma missão que se renova a cada etapa da vida profissional. Depois de muitos anos dedicados ao ensino, ele agora vivencia a satisfação de contribuir para a formação dos alunos também na gestão do centro. “Passei muitos anos da minha vida dentro de uma sala de aula, ensinando, aprendendo e acompanhando o desenvolvimento dos alunos. Hoje, estar à frente de um centro de arte e cultura é uma satisfação muito grande, porque continuo fazendo parte desse processo de transformação. A arte tem uma capacidade extraordinária de revelar talentos, aproximar pessoas e mudar perspectivas. Ver uma criança chegar tímida e, depois de algum tempo, se apresentar com confiança é uma das maiores recompensas que um educador pode receber", disse Luiz Carlos.

Para o professor Delcimar Fragoso, educar por meio da arte é uma missão que exige sensibilidade, dedicação e compromisso com o desenvolvimento humano. Cada atividade representa uma oportunidade de ensinar valores que ultrapassam o aprendizado artístico. "Ser professor é acreditar no potencial de cada aluno, mesmo quando ele ainda não consegue enxergar esse potencial em si mesmo. A arte nos permite chegar ao coração das pessoas, despertar sentimentos, desenvolver disciplina e mostrar que todos têm algo especial para oferecer. Nossa missão não é apenas formar artistas, mas contribuir para a formação de seres humanos mais confiantes, sensíveis e preparados para enfrentar os desafios da vida. É isso que dá sentido ao nosso trabalho", ressalta Delcimar.

Os centros

Nos centros municipais, o trabalho dos educadores também representa uma importante oportunidade de acesso à cultura. Para muitas famílias, as atividades gratuitas são uma porta de entrada para experiências artísticas que, de outra forma, poderiam estar fora de sua realidade.

“Investir na educação também é valorizar a arte, a cultura e os profissionais que ajudam a transformar a vida dos nossos estudantes. Os CMACEs ampliam oportunidades, revelam talentos e mostram que a educação vai muito além da sala de aula. Nosso compromisso é continuar fortalecendo iniciativas que contribuam para a formação integral das crianças e dos adolescentes de Porto Velho”, destaca o prefeito Léo Moraes.

Além de estimular talentos, as aulas contribuem para o desenvolvimento emocional e social dos estudantes, promovendo inclusão, pertencimento e novas perspectivas de futuro.

A atuação desses profissionais reforça o compromisso da gestão municipal com uma educação que valoriza não apenas o conhecimento acadêmico, mas também a formação integral dos alunos.