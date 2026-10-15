Globo quer homenagear Faustão no Domingão ainda este ano

Por IG

Publicada em 15/10/2026 às 15h51

As negociações para uma grande homenagem a Fausto Silva no Domingão com Huck avançaram nos bastidores da Globo e a expectativa é que o especial aconteça ainda este ano. A ordem é manter tudo sob absoluto sigilo: a gravação será fechada e o anúncio ao público deverá acontecer apenas na semana da exibição, numa tentativa de transformar o reencontro em um dos momentos mais marcantes da televisão brasileira.

A primeira proposta colocada à mesa prevê um forte apelo emocional. A ideia seria abrir o programa com Fausto Silva assumindo novamente o palco, ao som da tradicional abertura e com a clássica marca do Domingão do Faustão.

Nesse formato, o apresentador abriria o primeiro bloco surpreendendo o público e revivendo, ainda que por alguns minutos, a atração que comandou durante mais de três décadas.

Nos bastidores, porém, existe uma preocupação importante. A emissora avalia as condições físicas de Faustão para permanecer por um período prolongado em pé durante a gravação. A definição sobre o formato da homenagem dependerá justamente dessa avaliação, para que a participação aconteça com total conforto e segurança para o apresentador.

Caso a primeira alternativa não seja considerada viável, uma segunda opção ganhou força nas últimas reuniões. O plano é transformar o palco em uma grande “Pizza do Faustão”, comandada por Luciano Huck, reunindo em mesas artistas, humoristas, músicos e outras personalidades que marcaram a trajetória de Fausto Silva na televisão.

A primeira opção tem mais aceitação entre a ala da globo que tem priorizado cortes em redes sociais. A segunda opção também é muito bem avaliada por outra parte de executivos por preservar a essência de um dos quadros mais emblemáticos da carreira do apresentador e criar um ambiente de celebração, reencontros e memória afetiva para o público.