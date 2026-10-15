Globo encerra Estrelas da Casa após baixa audiência

Por IG

Publicada em 15/10/2026 às 15h47

A Globo optou por encerrar o Estrelas da Casa e já definiu sua nova aposta para os realities de 2027. O fim do programa se deu por alguns fatores, entre eles, os baixos índices de audiência e a fraca repercussão, que foram decisivos para o canal carioca encerrar a atração.

Segundo Gabriel Vaquer, o reality de Ana Clara, ex-participante do BBB, não conseguiu engrenar no Ibope nesta temporada e marcou apenas 11,6 pontos de média geral, de acordo com dados obtidos na Grande São Paulo. Ou seja, o programa enfrentou um grande problema para a TV Globo: além dos números tímidos, que chegaram a apenas 8,0 pontos de média, houve também a baixa repercussão.

Anitta foi escalada para ser uma das juradas da terceira temporada, o que chegou a dar um fôlego ao programa, mas não foi suficiente para impulsionar os índices de audiência. Sem o mesmo brilho e a repercussão do Big Brother Brasil, a atração musical não foi incluída no Upfront da Globo para 2027.

Para o gênero em 2027, o canal carioca aposta no Casei com a Família, uma atração inédita voltada à convivência de recém-casados com os parentes do noivo ou da noiva. O programa foi anunciado no Upfront Globo, evento dedicado ao mercado publicitário, na última quarta-feira (14), em São Paulo.

A proposta é acompanhar os casais após o casamento e mostrar como será a relação com as respectivas famílias. O reality abordará desafios, dinâmicas e expectativas, com atenção especial aos dilemas dos pombinhos.

Ainda não há um nome definido para a apresentação do projeto. O canal deve bater o martelo nos próximos dias.

O que é o Estrelas da Casa

Estrelas da Casa é um formato inédito por unir música e desafios de convivência, algo já familiar para quem acompanha o Big Brother Brasil. Transmitido ao vivo, sob os olhares do público 24 horas por dia, tratou-se de uma atração multiplataforma, com conteúdo disponível em diversas telas e formatos.

Katy Perry no "Estrela da Casa"

Os participantes confinados tinham o desafio de mostrar suas habilidades musicais, carisma e presença de palco. A diversidade musical era um dos pontos fortes do programa, com gêneros como sertanejo, pop, samba, MPB e forró. Contou até com a participação de Katy Perry na primeira edição.

Estrela da Casas também chegou a contar com um palco montado fora da casa, localizado nos Estúdios Globo, com cenografia especial, plateia e luzes. Nessa parte, os participantes até apresentaram um single autoral em um grande show semanal, para que o público aprovasse ou não.

A reportagem do ig tentou entrar em contato com a TV Globo para confirmar a informação, mas não tivemos retorno até o fechamento da matéria.