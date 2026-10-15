Finais da Copa Rural de Futsal e da Copa Rio Claro de Futebol Society acontecem neste domingo

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 15/10/2026 às 15h39

A comunidade Rio Claro, em Espigão do Oeste, receberá neste domingo, 18 de outubro, as partidas decisivas de duas competições esportivas: a Copa Rural de Futsal e a Copa Rio Claro de Futebol Society. A programação reunirá atletas e moradores das comunidades rurais em atividades distribuídas ao longo do dia.

As finais da Copa Rio Claro de Futebol Society estão previstas para o período da tarde, encerrando a programação de disputas das duas modalidades.

Antes disso, a partir das 8h, serão realizados os confrontos pelo terceiro lugar e as finais da Copa Rural de Futsal. Após as primeiras partidas, a programação terá continuidade com almoço acompanhado de churrasco e realização de torneio.

O evento também será aberto à participação das famílias, com convite à população para acompanhar as partidas e prestigiar os atletas. A iniciativa busca promover a integração entre as comunidades rurais por meio das atividades esportivas.