Finais da Copa Rural de Futsal e da Copa Rio Claro de Futebol Society acontecem neste domingo
Por Redação | Rondônia Dinâmica
Publicada em 15/10/2026 às 15h39
Nos acompanhe pelo Google News

 A comunidade Rio Claro, em Espigão do Oeste, receberá neste domingo, 18 de outubro, as partidas decisivas de duas competições esportivas: a Copa Rural de Futsal e a Copa Rio Claro de Futebol Society. A programação reunirá atletas e moradores das comunidades rurais em atividades distribuídas ao longo do dia.

As finais da Copa Rio Claro de Futebol Society estão previstas para o período da tarde, encerrando a programação de disputas das duas modalidades.

Antes disso, a partir das 8h, serão realizados os confrontos pelo terceiro lugar e as finais da Copa Rural de Futsal. Após as primeiras partidas, a programação terá continuidade com almoço acompanhado de churrasco e realização de torneio.

O evento também será aberto à participação das famílias, com convite à população para acompanhar as partidas e prestigiar os atletas. A iniciativa busca promover a integração entre as comunidades rurais por meio das atividades esportivas.

Espigão do Oeste Comunidade Rio Claro Copa Rural de Futsal Copa Rio Claro Futebol Society Esporte Rural Finais de Futebol Rondônia
Imprimir imprimir