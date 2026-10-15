Governo Trump envia centenas de soldados para a América Latina, diz

Por G1

Publicada em 15/10/2026 às 15h33

Os Estados Unidos começaram a enviar centenas de soldados do Exército para a América Latina como parte de uma ampliação da ofensiva militar do governo de Donald Trump contra o tráfico de drogas na região, segundo o jornal "New York Times".

A movimentação envolve um batalhão de cerca de 600 militares, que participarão de treinamentos e exercícios com forças locais no Panamá, na Colômbia e em Honduras.

As informações foram divulgadas pelo jornal americano, nesta quinta-feira (15), com base em relatos de autoridades militares dos Estados Unidos que falaram sob condição de anonimato.

Segundo o jornal, os primeiros integrantes do exército já começaram a ser enviados para um centro de treinamento no Panamá.

Depois, ainda segundo o NYT, os soldados seguirão para a Colômbia, onde participarão de exercícios militares previstos para começar ainda em outubro. Outra parte do grupo será deslocada para Honduras, também para atividades de treinamento com forças locais.

Além dos exercícios, parte dos militares poderá prestar apoio a forças de operações especiais americanas que assessoram exércitos locais em ações contra suspeitos de tráfico de drogas, afirma o jornal.

De acordo com o NYT, os deslocamentos são inicialmente temporários, mas podem se tornar uma presença mais permanente das Forças Armadas americanas na América Latina.