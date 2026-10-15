Papa Leão 14 passa segunda noite tranquila em hospital de Roma

Por NOTÍCIAS AO MINUTO

Publicada em 15/10/2026 às 15h38

O papa Leão 14, que se recupera de uma cirurgia para tratar um câncer de pulmão, passou bem a noite no hospital Agostino Gemelli, em Roma, e tomou café da manhã, informou o Vaticano nesta quinta-feira (15), dois dias após ser submetido a uma cirurgia para retirar um tumor cancerígeno do pulmão direito.

Leão, de 71 anos, foi diagnosticado com adenocarcinoma pulmonar, a forma mais comum de câncer de pulmão, e os médicos removeram o lobo inferior do pulmão direito durante uma cirurgia na tarde de terça-feira (13).

O Vaticano informou que a cirurgia foi concluída com sucesso, sem complicações. Ainda não foram divulgados o tamanho do tumor nem se a doença se espalhou para os linfonodos próximos, fatores fundamentais para determinar o prognóstico.

Novas atualizações são esperadas nesta quinta-feira, mas o laudo anatomopatológico do papa pode levar vários dias para ficar pronto.

Segundo a especialista Juanita Mora, porta-voz da Associação Americana do Pulmão, o prognóstico desse tipo de câncer é "muito, muito bom" quando detectado cedo. Ela afirma que a taxa de sobrevivência em cinco anos fica entre 80% e 98% em tumores em estágio inicial, sobretudo após cirurgia. Tudo, porém, depende do estágio da doença e de uma eventual disseminação.

Os médicos "determinarão se [o papa] precisa de quimioterapia, radioterapia, terapia direcionada ou imunoterapia", diz Mora.

Leão 14 está em um quarto no 10º andar do hospital, ao lado de uma suíte papal com capela privada, que está em reforma.

O Vaticano havia informado, antes da cirurgia, que o pontífice deveria permanecer cerca de uma semana hospitalizado, mas ainda não anunciou se ele terá que ficar no hospital por um período maior. Todas as suas audiências foram canceladas até 20 de outubro.