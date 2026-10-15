Recurso destinado por Cássio Gois viabiliza ambulância semi-UTI para Chupinguaia

Por Assessoria

Publicada em 15/10/2026 às 15h14

O vereador Denilson Ramos agradeceu ao deputado Cássio Gois pela parceria e destacou a importância do investimento para o município.

O município de Chupinguaia recebeu uma ambulância semi-UTI avaliada em R$ 310 mil, destinada a fortalecer a rede pública de saúde e ampliar a capacidade de atendimento à população. O investimento foi viabilizado por meio de recurso destinado pelo deputado estadual Cássio Gois (PSD), em parceria com a Prefeitura de Chupinguaia.



Com pouco mais de 10 mil habitantes, o município passa a contar com um reforço na estrutura de transporte de pacientes que necessitam de cuidados especiais durante o deslocamento. A chegada do veículo busca oferecer melhores condições de atendimento e mais suporte às equipes de saúde.





Parceria entre deputado Cássio Gois e Prefeitura garante transporte especializado (Foto: Assessoria Parlamentar)



“Quero agradecer ao deputado estadual Cássio Gois por essa parceria e por olhar com atenção para a saúde de Chupinguaia. Essa ambulância semi-UTI, no valor de R$ 310 mil, chega para fortalecer o atendimento à nossa população e dar mais condições para que os pacientes recebam o suporte necessário.”



O deputado estadual Cássio Gois destacou que investimentos em veículos e equipamentos especializados contribuem para fortalecer a rede pública de saúde e ampliar a capacidade de atendimento nos municípios de Rondônia.



“Investir na saúde é cuidar das pessoas e garantir que os municípios tenham melhores condições de atender a população. Essa ambulância semi-UTI chega para fortalecer a estrutura de saúde de Chupinguaia e oferecer mais suporte no transporte de pacientes. Nosso compromisso é continuar trabalhando em parceria com as prefeituras, vereadores e lideranças municipais. Agora, reeleito, vamos seguir ampliando esse trabalho, para que muito mais investimentos cheguem à saúde dos municípios de todo o estado de Rondônia.”



A entrega da ambulância reforça a parceria entre o mandato parlamentar e a administração municipal na busca por melhorias para a saúde pública, contribuindo para ampliar a estrutura de atendimento e oferecer mais suporte à população de Chupinguaia.