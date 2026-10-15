Prevenção de acidentes de trânsito mobiliza MP-RO, especulações sobre futura equipe de governo, a importância do professor na vida das pessoas

Por Waldir Costa / Rondônia Dinâmica

Publicada em 15/10/2026 às 14h00

Trânsito – Oportuna e importante a iniciativa do Ministério Público (MP) estadual em promover reunião com representantes do Departamento Estadual de Trânsito-Detran e do Pronto Socorro João Paulo II, de Porto Velho. O objetivo: definir medidas de prevenção e fiscalização com a finalidade de reduzir acidentes de trânsito no último trimestre do ano, período em que ocorre o maior número de registros de irregularidades no segmento. No encontro comandado pelo promotor de Justiça Leandro da Costa Gandolfo foram apresentados dados comparativos dos últimos anos, que destacou 2026 com queda de acidentes de trânsito. A meta não é somente manter a média no próximo trimestre, mas reduzi-la com ações educativas, fiscalização e monitoramento em pontos com maior registro de acidentes no centro e nos bairros com maior volume no trânsito.

Trânsito II – Um dos problemas do setor em Porto Velho é o volume enorme de motocicletas, aproximadamente 110 mil (cerca de 50% da frota de veículos automotores) do município. E a situação se agrava devido à ousadia, imprudência, irresponsabilidade de a maioria dos entregadores de encomendas, os motoboys, que não respeitam semáforos, ultrapassam pela direita, abusam da velocidade. Cerca de 50% dos acidentes de trânsito na capital estão envolvidas motocicletas. A maior parte dos atendimentos no PS João Paulo II é relacionado a trauma, sempre tendo motocicletas envolvidas. O PS está quase sempre lotado, por isso os corredores estão sempre com pacientes em colchões e macas, porque não há como atender a demanda. Além dos pacientes de Porto Velho, o João Paulo II recebe pessoas do interior do Estado, de parte do Acre e Amazonas, além de a Bolívia. A iniciativa do MP-RO é ótima, mas é necessário orientar e fiscalizar com rigor, inclusive punir os irresponsáveis, que ignoram as orientações e praticam irregularidades com a apreensão do veículo. É a única maneira de acabar com a “pressa” de muitos motoqueiros, principalmente, não motociclistas.

Secretariado – Um dos assuntos em pauta é a composição de a futura equipe do governador-eleito, Marcos Rogério, presidente regional do PL. Especulações são muitas, o que é normal, mas de concreto só mesmo o vice-governador-eleito, deputado estadual delegado Rodrigo Camargo (Podemos-Ariquemes), que deverá assumir a Secretaria de Segurança, Defesa e Cidadania (Sesdec), já que, além de deputado, e vice-governador-eleito é delegado de Polícia e conhece a fundo a situação de violência e criminalidade que assola o País e Rondônia não está fora. Como é determinado e especialista no assunto, tem tudo para garantir ao povo de mais e melhores condições de segurança. A expectativa é de o governador Marcos Rogério anunciar os nomes do futuro secretariado, mas provavelmente ocorrerá, após as eleições em segundo turno do dia 25.

Secretariado II – Também se comenta com intensidade nos bastidores, sobre a possibilidade de atuais secretários de Estado participarem da futura equipe de governo. Realmente tem nomes, que conseguiram destaque na atual administração de Marcos Rocha (PSD), que está concluindo o segundo mandato seguido em condições de permanecer na equipe de o futuro governo. É importante destacar, que o secretariado de Rogério também dependerá da futura composição da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa (Ale). 15 dos 21 deputados que disputaram a reeleição foram bem-sucedidos, e sete deles, são do PL, a maior bancada, partido, que tem Marcos Rogério como presidente regional. Como em política negociação é fundamental, o futuro presidente da Ale-RO será um deputado que tenha afinidades político-partidária com o governador-eleito. A posse de Rogério será no dia 6 de janeiro e da futura legislatura na Ale-RO dia 1º de fevereiro.

Professor – Hoje (15) comemora-se o Dia do Professor. Além de os pais, o professor é uma pessoa da maior importância na vida de qualquer pessoa, pois todas, de uma forma ou de outra já teve um professor, uma professora. Além de os ensinamentos familiares, que todos os pais repassam para seus filhos, o mestre que ensina o princípio de tudo, o B, A, BA ocorre na escola, no curso primário principalmente. Apesar de estar chegando aos 80, ainda lembro com muita alegria da primeira professora Dona Luci Terezinha Lustri, da nossa querida Garça, interior de São Paulo (e também do Grupo Escolar Professor João Chrisóstomo), a quem sempre tive como uma segunda Mãe. Hoje chegamos ao cúmulo de o aluno, mesmo que não tenha as mínimas condições de alfabetização de obrigatoriamente ser aprovado. Aos professores e professoras nossos parabéns pelo trabalho que fazem, mesmo sem receber um retorno, seja financeiro ou social merecidos. Parabéns!!

Respigo

Os deputados reeleitos e eleitos em Rondônia serão empossados no dia 1º de fevereiro. Até lá existe a possibilidade de ocorrerem mudanças na composição do quadro apresentado como o da futura legislatura +++ É que existem ações na Justiça Eleitoral contra deputados, que estão na lista de reeleitos e eleitos. Garantem especialistas em legislação eleitoral, que teremos mudanças (no plural), na composição da futura legislatura +++ Vilhena manteve as duas vagas na Assembleia legislativa com a reeleição de Luizinho Goebel (PL) e a eleição de Laércio Torres (Avante), ex-secretário de Obras da Prefeitura de Vilhena. A deputada Rosângela Donadon (PRD), de família tradicional na política do Cone Sul, não conseguiu se reeleger +++ Três deputados estaduais não concorreram à reeleição. Ezequiel Neiva (UB-Cerejeiras), porque está inelegível +++ Delegado Rodrigo Camargo (Podemos-Ariquemes) e Cirone Deiró (UB-Cacoal), concorreram ao cargo de vice-governador +++ O candidato Hildon Chaves (UB), que Cirone era vice, não se elegeu. Já o delegado Camargo é o vice-governador eleito tendo como governador Marcos Rogério e deverá assumir a pasta de Segurança Pública +++ O Flamengo joga na noite de hoje (15), contra o Estudiantes de La Plata, na Argentina, às 20h30. A partida é válida pela semifinal da Copa Libertadores e, o jogo de volta será dia 22 no Maracanã.