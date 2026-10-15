Prefeitura de Ji-Paraná realiza neste sábado (17) a vacinação antirrábica no 1º distrito

Por ASSESSORIA

Publicada em 15/10/2026 às 14h42

Atenção, tutores de cães e gatos! A Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SEMUSA), realiza neste sábado (17) a vacinação antirrábica no 1º distrito!

A vacina é fundamental para proteger nossos amigos de quatro patas contra a raiva, uma doença grave que também pode ser transmitida aos seres humanos.

17 de outubro (sábado)

Das 8h às 17h

Público-alvo: cães e gatos a partir de 3 meses de idade.

São 22 pontos de vacinação espalhados pelo 1º distrito! Arraste para o lado e confira o local mais próximo de você.

Atenção aos cuidados:

Leve os cães com coleira e guia.

Transporte os gatos em caixas apropriadas para garantir a segurança de todos.

Cuidar da saúde do seu pet também é cuidar da saúde de toda a nossa cidade!

Compartilhe esta informação com outros tutores e ajude a proteger ainda mais animais!