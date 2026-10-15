Prefeitura segue intensificando os trabalhos de limpeza e manutenção nas ruas e avenidas do município

Por ASESSORIA

Publicada em 15/10/2026 às 14h23

A Prefeitura de Espigão d’Oeste, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Desenvolvimento (SEMOD), segue intensificando os trabalhos de limpeza e manutenção nas ruas e avenidas do município.

As equipes estão atuando em diferentes pontos da cidade, realizando serviços de limpeza de meio-fios, roçagem, reparos em meio-fios e manutenção de canteiros, contribuindo para manter os espaços públicos mais limpos, organizados e agradáveis para toda a população.

Os trabalhos são constantes, e as equipes seguem empenhadas em atender às necessidades do município, reforçando o compromisso da gestão com a conservação dos espaços urbanos e a qualidade de vida dos moradores.

Gestão e Mais Trabalho! A Prefeitura segue trabalhando todos os dias para cuidar da nossa cidade e construir uma Espigão d’Oeste cada vez melhor para todos!