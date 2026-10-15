No Dia do Professor, Semed premiará professores, estudantes e escolas pelos resultados do SAERO 2025

Por Assessoria

Publicada em 15/10/2026 às 14h37

A Secretaria Municipal de Educação de Rolim de Moura (SEMED) realizará, nesta quinta-feira, 15, às 19h, no Auditório da Faculdade FAROL, a Cerimônia de Premiação em Reconhecimento

aos Resultados do SAERO 2025.

O evento reconhecerá professores, estudantes e escolas da rede municipal, com a entrega de troféus e placas em quatro categorias.

A premiação contemplará as seguintes categorias: Professor Destaque por Proficiência SAERO por Turma na Rede; Professor Destaque por Escola; Aluno Destaque em Proficiência SAERO; e Escola Destaque em Proficiência Média Geral.

A iniciativa busca valorizar o trabalho dos profissionais da educação, o desempenho dos estudantes e os resultados alcançados pelas unidades escolares na avaliação

de 2025.

O SAERO (Sistema Permanente de Avaliação da Educação de Rondônia) é uma avaliação externa em larga escala, realizada pela Secretaria de Estado da Educação de Rondônia (SEDUC/RO), que avalia a aprendizagem dos estudantes do 2º, 3º, 5º e 9º anos do Ensino Fundamental nas áreas de Língua Portuguesa e Matemática.

Seus resultados contribuem para o acompanhamento da aprendizagem e para o planejamento de ações voltadas à melhoria da qualidade da educação.

A cerimônia acontecerá no Dia do Professor, uma data simbólica para reconhecer e valorizar os profissionais que contribuem diariamente para a aprendizagem, juntamente com os estudantes e as escolas que se destacaram pelos resultados obtidos.

O prefeito Aldo Júlio destacou a importância de valorizar os profissionais da educação e reconhecer os resultados alcançados pela rede municipal de ensino. “Investir na educação é investir no futuro de Rolim de Moura. Este momento é uma forma de reconhecer o compromisso dos nossos professores, o esforço dos estudantes e o trabalho de toda a comunidade escolar para melhorar cada vez mais a qualidade do ensino”, ressaltou.

O secretário municipal de Educação, Wander Barcelar, também enfatizou a importância do reconhecimento. “Essa premiação valoriza o empenho dos professores, a dedicação dos estudantes e o trabalho desenvolvido pelas escolas. Os resultados são fruto de um esforço coletivo, e reconhecer esses avanços nos motiva a continuar trabalhando por uma educação cada vez melhor”, afirmou.