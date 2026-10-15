Prefeitura avança na busca por recursos para recuperação da Estrada do Matadouro

A Prefeitura de Guajará-Mirim, por meio da Defesa Civil Municipal (COMPDEC), obteve o reconhecimento federal da ocorrência de erosão na Estrada do Matadouro, área afetada pela força das águas do Rio Mamoré. A situação preocupa devido aos danos à infraestrutura e aos riscos associados ao avanço da erosão.
O reconhecimento representa uma etapa importante para que o município possa solicitar recursos junto à Defesa Civil Nacional, destinados à recuperação da área danificada, conforme os critérios e procedimentos estabelecidos pelos órgãos competentes.
O trabalho contou com o apoio da Defesa Civil Estadual e com o levantamento técnico realizado pela Coordenadoria Municipal de Planejamento, que reuniu informações necessárias para avaliar os danos e subsidiar os encaminhamentos para a busca por recursos.
Desde a identificação do problema, a Defesa Civil Municipal acompanha a situação e atua na articulação entre os órgãos envolvidos, buscando alternativas para viabilizar as medidas de recuperação e reduzir os riscos de agravamento dos danos.
Com esse avanço, a Prefeitura de Guajará-Mirim segue trabalhando no planejamento e na busca por apoio financeiro para recuperar a área afetada, reforçando o compromisso com a segurança da população e a preservação da infraestrutura do município.
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