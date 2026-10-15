Dedicação e compromisso com o futuro marcam a missão de quase 3 mil educadores da rede municipal de Porto Velho

Por Semed

Publicada em 15/10/2026 às 14h14

Ensinar a ler, escrever, interpretar o mundo e desenvolver habilidades para a vida. Essa é apenas uma parte da missão dos 2.949 professores que integram a rede pública municipal de ensino de Porto Velho.

Neste 15 de outubro, Dia dos Professores, a Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), destaca a importância desses profissionais que, diariamente, transformam conhecimento em oportunidades e fazem da sala de aula um espaço de aprendizado, descobertas, acolhimento e construção de sonhos.

Distribuídos em 139 unidades escolares, sendo 84 na zona urbana e 55 na zona rural, alcançando um atendimento superior a 42 mil alunos, esses educadores enfrentam diferentes realidades e desafios para garantir que a educação chegue às crianças, independentemente de onde elas vivem. Nas comunidades rurais, muitas vezes, o trabalho exige superar grandes distâncias, dificuldades de deslocamento e particularidades da região amazônica. Na cidade, os desafios incluem as desigualdades sociais, as diferentes necessidades de aprendizagem e a diversidade de contextos familiares.

Professora Augusta de Araújo, da EMEIEF Rio Madeira, reforça o papel da escola no acolhimento e no desenvolvimento das crianças.

Em comum, todos carregam uma responsabilidade que ultrapassa os livros didáticos e os conteúdos curriculares: contribuir para a formação de cidadãos, desenvolver potencialidades e ajudar a construir um futuro com mais oportunidades.

Na Educação Infantil, a atuação do professor ganha uma dimensão ainda mais especial. É nessa fase que muitas crianças vivenciam suas primeiras experiências de convivência fora do ambiente familiar, desenvolvem a linguagem, a autonomia, a coordenação motora, as habilidades socioemocionais e descobrem o mundo por meio das brincadeiras e das interações.

E para a professora Augusta de Araújo, da escola EMEIEF Rio Madeira, que atua há 29 anos na profissão, é também nesse ambiente que o educador se torna uma referência de segurança, confiança e afeto. Em algumas situações, especialmente quando há fragilidades no ambiente familiar, o professor acaba sendo uma das principais referências de escuta, atenção e acolhimento na rotina da criança. “Ao longo dos meus mais de vinte anos de atuação como professora, já me deparei com muitas histórias difíceis, realidades que emocionam e, muitas vezes, nos fazem refletir. Mas também tive o privilégio de acompanhar vidas sendo transformadas por meio da educação. Ver uma criança aprender a se comunicar, brincar, se alimentar adequadamente, desenvolver sua autonomia e, acima de tudo, sentir-se segura, amada e acolhida dentro da escola é algo que não tem preço”.

Para a professora Helena da Cruz Barros, com 24 anos na educação infantil de Porto Velho, infelizmente, nem todas as crianças encontram um ambiente saudável, acolhedor, e de cuidado e proteção dentro de casa. “É por isso que nosso papel vai muito além de ensinar conteúdos. Muitas vezes, somos o abraço que conforta, o olhar que percebe quando algo não está bem e a voz que incentiva uma criança a acreditar em si mesma. São essas pequenas conquistas, que na verdade representam grandes transformações, que dão sentido à nossa missão de educar”, relatou a educadora.

ACOLHIMENTO

Um olhar atento pode perceber muito além de uma dificuldade para aprender. Mudanças repentinas de comportamento, isolamento, tristeza, agressividade, dificuldades de socialização, sinais de problemas de saúde e até possíveis situações de negligência ou violência podem ser identificados inicialmente no ambiente escolar.

Por isso, o professor também exerce um papel fundamental na observação do desenvolvimento infantil e na identificação de situações que exigem atenção especializada.

A professora Aracely Thaís, que atua na profissão há 09 anos, ao reconhecer sinais de alerta, o professor pode contribuir para que a escola acione as equipes responsáveis e, quando necessário, a rede de proteção à criança. “Entre ensinar uma letra e enxugar uma lágrima, corrigir uma atividade e oferecer uma palavra de incentivo, o professor ajuda a construir não apenas o conhecimento, mas também a autoestima, a confiança e o sentimento de pertencimento de cada criança. Essa atuação, entretanto, não substitui a responsabilidade da família nem o trabalho dos profissionais de saúde e assistência social. A escola integra uma rede de cuidado, na qual o professor ocupa uma posição privilegiada por acompanhar diariamente o desenvolvimento dos estudantes”, disse ela.

Formação continuada

Para fortalecer o trabalho pedagógico e acompanhar as transformações da educação, os profissionais da rede municipal participam de capacitações e atividades de formação continuada voltadas ao aprimoramento das práticas de ensino.

Entre os temas trabalhados estão a atualização da legislação educacional, as boas práticas pedagógicas, a educação inclusiva, o planejamento escolar, a avaliação da aprendizagem e as novas metodologias de ensino.

Na Educação Infantil, a formação também contempla áreas essenciais para o desenvolvimento integral das crianças, como psicomotricidade, alfabetização emergente e letramento, consciência fonológica, musicalização, ludicidade, contação de histórias, desenvolvimento da linguagem oral, educação socioemocional, organização de ambientes de aprendizagem e práticas pedagógicas alinhadas à Base Nacional Comum Curricular (BNCC).

Outros temas importantes incluem o atendimento a crianças com deficiência e transtorno do espectro autista (TEA), a identificação de possíveis dificuldades no desenvolvimento, a adaptação de atividades pedagógicas, a prevenção do bullying, a proteção dos direitos da criança, o uso responsável das tecnologias educacionais e a promoção de uma convivência escolar respeitosa e acolhedora.

A formação continuada permite que os professores ampliem conhecimentos, compartilhem experiências e desenvolvam estratégias para atender às necessidades de cada estudante, respeitando os diferentes ritmos de aprendizagem.

Valorização

Para o secretário municipal de Educação, Giordani Lima, o Dia dos Professores representa uma oportunidade de reconhecer a dedicação de profissionais que desempenham uma das missões mais importantes da sociedade.

“Ser professor é muito mais do que transmitir conhecimento. É ter sensibilidade para compreender que cada criança chega à escola trazendo uma história, uma realidade e necessidades diferentes. Muitas vezes, o professor é quem percebe primeiro que algo não está bem, quem oferece uma palavra de carinho, quem incentiva uma criança a acreditar em si mesma. Temos 2.949 profissionais que diariamente assumem esse compromisso com a educação e com a formação humana. Nosso reconhecimento é por essa dedicação que transforma vidas e constrói o futuro de Porto Velho”, destacou Giordani Lima.

O prefeito Léo Moraes também ressaltou que investir na educação significa reconhecer o papel fundamental dos professores no desenvolvimento da cidade e na construção de uma sociedade mais justa. “Por trás de cada profissional bem-sucedido, de cada conquista e de cada sonho realizado, existe a contribuição de um professor. São homens e mulheres que enfrentam desafios, superam dificuldades e não desistem de ensinar. O professor não forma apenas alunos, ele ajuda a formar cidadãos. Nossa gestão reconhece a importância desses profissionais e entende que valorizar a educação é cuidar das pessoas e do futuro da nossa cidade. A todos os professores da rede municipal, nossa gratidão, respeito e reconhecimento”, afirmou o prefeito.

Dinamismo

Em uma sociedade em constante transformação, o trabalho do professor exige muito mais do que domínio dos conteúdos. É preciso criatividade para despertar o interesse dos alunos, paciência para respeitar o tempo de cada criança, sensibilidade para lidar com diferentes realidades e compromisso para enfrentar os desafios que surgem diariamente.

Nas escolas municipais de Porto Velho, cada conquista tem um significado especial: a primeira palavra escrita, a descoberta da leitura, a superação de uma dificuldade, a participação de uma criança antes retraída ou o sorriso de quem finalmente conseguiu aprender algo novo.

São avanços que nem sempre aparecem nas estatísticas educacionais, mas representam resultados profundamente importantes na vida dos estudantes e de suas famílias.

Neste Dia dos Professores, a homenagem da Prefeitura de Porto Velho é dedicada a quem faz da educação uma missão diária, mesmo diante das dificuldades. Porque ensinar é compartilhar conhecimento, mas ser professor é também acreditar no potencial de cada criança, inclusive quando ela própria ainda não consegue enxergá-lo. E é nessa capacidade de transformar pequenas descobertas em grandes possibilidades que reside a verdadeira grandeza da profissão.