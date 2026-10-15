Parceria entre governo e prefeitura de Jaru dá início a construção de novo terminal rodoviário

Por Bruna Farias

Publicada em 15/10/2026 às 14h28

Com investimento de mais de R$ 8 milhões, o governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado de Obras e Serviços Públicos (Seosp), em parceria com a Prefeitura de Jaru, iniciou as obras do novo Terminal Rodoviário Interestadual do município. A execução é realizada pela Prefeitura, o recurso oriundo do governo do estado. A nova estrutura foi planejada para modernizar o espaço destinado ao transporte rodoviário, oferecendo mais conforto, segurança e praticidade aos passageiros, além de melhores condições de trabalho para os profissionais e empresas que atuam no local.

ESPAÇO MODERNO E FUNCIONAL

O projeto contempla uma estrutura moderna e funcional, com fachada espelhada, salas de embarque e desembarque, pontos de táxi e mototáxi, estacionamento, fonte de água, área externa de convivência e uma galeria com salas comerciais destinadas a estabelecimentos como restaurantes e outros serviços.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, destacou que a nova rodoviária vai oferecer mais conforto e segurança aos passageiros, além de contribuir para o desenvolvimento do município e melhorar o atendimento a quem chega e sai da cidade.o novo terminal representa mais que um progresso para o município.

Segundo o secretário da Seosp, Victor Souza, o acompanhamento da obra é fundamental para a concretização do projeto. “Estamos acompanhando a execução dos trabalhos para garantir que a obra avance conforme o planejado e que Jaru receba um terminal rodoviário moderno”, pontuou.

ATENDIMENTO PROVISÓRIO

Com o início das obras, os serviços da rodoviária de Jaru passam a funcionar temporariamente em um novo endereço. O terminal provisório está localizado na Avenida JK, nº 1240, Setor 2.