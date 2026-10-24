Pedro Fernandes defende fortalecimento do cooperativismo em Rondônia com a reforma tributária

Por Assessoria

Publicada em 24/10/2026 às 08h30

O deputado estadual Pedro Fernandes (PRD) afirmou, em pronunciamento na tribuna da Assembleia Legislativa, que o cooperativismo é uma bandeira de seu mandato. Para ele, é o caminho para o desenvolvimento de Rondônia.

Pedro lembrou que o cooperativismo de crédito já está consolidado no estado e que o setor agrícola avança, com cooperativas de produtores rurais em formação e algumas já em atuação. Citou ainda o cooperativismo educacional.

O deputado avalia que a reforma tributária, que passa a valer antes de 2030 com a tributação concentrada no consumo, deve beneficiar as cooperativas, e que empreendimentos hoje organizados de outra forma devem migrar para o modelo. Segundo ele, por ser um estado de população menor, Rondônia tem ainda mais motivo para fortalecer o setor.

Na Assembleia, Pedro foi o responsável pela criação da Frente Parlamentar do Cooperativismo (Frencoop-RO).

“Acredito que o cooperativismo é o futuro de Rondônia. Vamos defender e fortalecer esse modelo no estado”, disse Pedro Fernandes.

Foto: Thyago Lorentz