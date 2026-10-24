Pedro Fernandes defende fortalecimento do cooperativismo em Rondônia com a reforma tributária

O deputado estadual Pedro Fernandes (PRD) afirmou, em pronunciamento na tribuna da Assembleia Legislativa, que o cooperativismo é uma bandeira de seu mandato. Para ele, é o caminho para o desenvolvimento de Rondônia.
Pedro lembrou que o cooperativismo de crédito já está consolidado no estado e que o setor agrícola avança, com cooperativas de produtores rurais em formação e algumas já em atuação. Citou ainda o cooperativismo educacional.
O deputado avalia que a reforma tributária, que passa a valer antes de 2030 com a tributação concentrada no consumo, deve beneficiar as cooperativas, e que empreendimentos hoje organizados de outra forma devem migrar para o modelo. Segundo ele, por ser um estado de população menor, Rondônia tem ainda mais motivo para fortalecer o setor.
Na Assembleia, Pedro foi o responsável pela criação da Frente Parlamentar do Cooperativismo (Frencoop-RO).
“Acredito que o cooperativismo é o futuro de Rondônia. Vamos defender e fortalecer esse modelo no estado”, disse Pedro Fernandes.
Foto: Thyago Lorentz
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