Semed promove Gincana Saero para estudantes do 2º ano

Por Jairo Ardull

Publicada em 24/10/2026 às 09h17

A Secretaria de Educação de Ji-Paraná (Semed) promove, nos dias 26, 27 e 29 de outubro, a “Gincana Saero” para estudantes do 2º ano da rede municipal de ensino. Ela é preparatória para a verificação do aprendizado de matemática da língua portuguesa.

A gincana será, segundo a Semed, desenvolvida de forma lúdica, dinâmica e pedagógica, para proporcionar aos estudantes momentos de interação, aprendizagem e revisão dos conhecimentos, e garantir “segurança” para a avaliação do Saero.

O Saero é uma avaliação estadual utilizada para medir o nível de aprendizagem dos estudantes da rede pública em língua portuguesa (foco em leitura) e matemática (na resolução de problemas). As provas serão realizadas entre 16 a 30 de novembro para estudantes do 2º, 3º, 5º e 9º anos do ensino fundamental e do 2º ano do ensino médio.

De acordo com o secretário da Semed, Robson Casula, na gincana, não ganha apenas quem sabe mais. A equipe também precisa cooperar, respeitar os colegas e participar. “Esta foi a forma que encontramos para baixar a expectativa e aprimorar o conhecimento dos nossos estudantes do 2º ano”, admitiu.

Nela, estão programadas atividades como caça-palavras, corrida de números, quebra-cabeça de frases, acerte o alvo matemático, revezamentos de sílabas, mercadinho matemático, jornal do estudante, desafio de rimas, desafio dos sons iniciais, quis (teste de perguntas e respostas) relâmpago e baú do saber.

Participarão 11 escolas, 34 turmas e 932 estudantes de escolas instaladas na área urbana, e nove unidades de ensino, nove turmas e 110 estudantes da área rural. No fim do evento, a Semed fará o sorteio (com preenchimento de cupons) de três bicicletas entre todos os alunos participantes.

Escolas da área urbana: EMEIEF Adão Valdir Lamota, EMEIEF Prof. Almir Zandonadi, EMEIEF Prof. Celso Augusto Rocco, EMEIEF Profª Dinalmir Ferreira Barros de Lisboa, EMEIEF Jamil Vilas Boas, EMEIEF Jandinei Cella, CMEIEF Prof.ª Maria Antônia, CMEIEF Menino Jesus, EMEF Moises Umbelino Gomes, CMEIEF Parque dos Pioneiros e CMEIEF Ruth Rocha

Escolas da área rural: EMEF Antônio Prado, EMEF Bárbara Heliodora, EMEF Prof. Edson Lopes, EMEF Irineu Antônio Dresch, EMEF Nova Aliança, EMEF Paulo Freire, EMEF Pérola, EMEF Tupi, EMEF Ulisses Matosinho Peres de Pontes.