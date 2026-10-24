Irmã de Eduardo Costa detona look de Virginia:

Por IG

Publicada em 24/10/2026 às 10h12

Sara Costa, irmã do cantor sertanejo Eduardo Costa e ex-apresentadora do quadro "A Hora da Venenosa", do "Balanço Geral", da Record Minas, criticou o visual escolhido por Virginia Fonseca para o aniversário da filha Maria Flor. Em publicações nas redes sociais nesta sexta-feira (23), a influenciadora não poupou comentários sobre a produção e questionou a combinação de peças usada pela empresária.

Ao comentar as imagens, Sara afirmou que, inicialmente, pensou que Virginia estivesse usando uma fantasia por conta do tema da comemoração. Entre as críticas, ela apontou o excesso de elementos no look, que incluía calça capri, saia sobreposta, rendas e babados. “Gente, tinha que prender o stylist dela. Ele odeia ela”, ironizou.

Publicidade

A influenciadora também demonstrou estranhamento com a combinação de tecidos e modelos, além de criticar o retorno de tendências que considera ultrapassadas. Para Sara, a produção ficou carregada e não valorizou a aparência de Virginia . “É tanta cor, tantas informações nesse look que só Jesus na calça. Não tem condições”, declarou. Em seguida, reforçou sua opinião: “Estava feio, feio, feio, feio”.

Sara Costa questiona estratégia de Virginia sobre Zé Felipe

Além das críticas ao visual, Sara opinou sobre a forma como Virginia tem exposto nas redes sociais a relação com o ex-marido, Zé Felipe. Na avaliação da influenciadora, as publicações envolvendo os dois alimentariam especulações sobre uma possível reconciliação, mesmo sem indicar que isso realmente vá acontecer.

“Eu acho que a Virginia, estrategicamente, ela fica tentando alimentar uma coisa que ela sabe que não vai acontecer. Não por enquanto”, afirmou. Como exemplo, Sara mencionou uma conversa compartilhada pela empresária, na qual o cantor teria comentado que a foto de perfil dela estava escura.

Para Sara, esse tipo de interação acaba despertando a curiosidade dos seguidores e incentivando teorias sobre uma possível retomada do casamento. Ela também citou um momento de interação entre os dois na piscina e avaliou que as publicações manteriam o assunto em evidência nas redes sociais.

“Eu acho que isso tudo é estratégia pro povo ficar: ‘Ai, será? Eles estão voltando? Será que essa família vai voltar?’. E não, não vai voltar”, declarou.