Planejamento estratégico define prioridades e metas para os próximos anos

Por Emily Costa

Publicada em 24/10/2026 às 10h46

A Prefeitura de Porto Velho avança na construção do Planejamento Estratégico Integrado, que estabelece objetivos e prioridades para orientar as ações, projetos e investimentos da administração municipal até 2030. Nesta sexta-feira (23), secretários e servidores participaram de mais uma oficina, desta vez, voltada à elaboração do Mapa Estratégico, instrumento que organiza as diretrizes do município e orienta a definição de metas e indicadores.

A atividade dá continuidade às oficinas realizadas desde o início de outubro, que abordaram a missão, visão, valores e análise dos pontos fortes, oportunidades, fraquezas e ameaças relacionadas à gestão municipal.

O prefeito Léo Moraes afirmou que o planejamento é fundamental para organizar as prioridades e aprimorar os serviços oferecidos à população.

“Precisamos ter objetivos claros e planejamento para transformar as necessidades da população em ações concretas. Nosso compromisso é trabalhar com responsabilidade, definir prioridades e acompanhar os resultados para garantir melhorias efetivas na vida das pessoas até 2030”.

Para Aurineide Braga, consultora responsável pela condução do planejamento estratégico, essa fase ajuda a alinhar a atuação da administração municipal às necessidades da população. “A importância desse trabalho é criar um norte para que a Prefeitura saiba exatamente qual é o significado dessa sociedade que precisa dela e desenvolver ações que vão ao encontro do que a sociedade necessita”.

As dinâmicas em grupo, conduzidas pela consultora, permitem que os participantes compartilhem ideias, discutam os desafios de cada área e pensem juntos em soluções para melhorar os serviços oferecidos à população.

Larissa Ananda, secretária executiva de Planejamento da Secretaria Municipal de Economia (Semec), destaca a importância da integração entre as equipes na construção dos objetivos estratégicos. “A construção do Mapa Estratégico é uma etapa importante para alinhar as prioridades da secretaria e integrar o trabalho das equipes. A participação dos servidores e gestores contribui para definir objetivos que orientem as ações e permitam acompanhar os resultados até 2030”.

O secretário municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Semagric), Douglas Bêner Maia Oliveira, também participou das oficinas e ressaltou a contribuição da metodologia para o planejamento do município. “Eu achei super importante, uma didática muito bacana, que fez com que a gente pudesse abrir a nossa mente ainda mais e planejar o nosso município e as melhores entregas para os portovelhenses. Estamos aqui para construir uma Porto Velho ainda melhor”.

O Planejamento Estratégico Integrado é conduzido pela Secretaria Municipal de Economia (Semec), por meio da Secretaria Municipal de Planejamento (Seplan), e tem como horizonte o ano de 2030. A iniciativa vai ajudar a Prefeitura a definir o que precisa ser feito, estabelecer prioridades e verificar se as ações estão trazendo os resultados esperados.

Após a construção do Mapa Estratégico, o trabalho seguirá para a elaboração do plano de ação, com o detalhamento das metas, indicadores, responsáveis e dos prazos para cada iniciativa. Também serão definidos mecanismos de monitoramento e avaliação para acompanhar o cumprimento dos objetivos estabelecidos.

No final das atividades, a Prefeitura terá uma referência comum para orientar o trabalho das secretarias, definir prioridades e avaliar o avanço das entregas para a população até 2030.