Governo de Rondônia reabre inscrições para vagas remanescentes do programa de capacitação profissional gratuita

Por Veronilda Lima

Publicada em 24/10/2026 às 11h15

Com a proposta de preencher vagas remanescentes dos cursos de capacitação profissional do programa Vencer, o governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Mulher, da Família, da Assistência e do Desenvolvimento Social (Seas), reabriu na segunda-feira (19) e segue até 30 de novembro, o processo de inscrição previsto no Edital nº 6/2026, de 22 de julho deste ano.

Com base no documento, de 23 de julho a 23 de agosto, foram ofertadas 2.600 vagas para todo o estado, das quais 40% destinadas às pessoas em situação de hipossuficiência, inscritas no Cadastro Único (CadÚnico); outros 40% para grupos vulneráveis, a exemplo de vítimas da violência doméstica atendidas pelo programa estadual Mulher Protegida; e 20% para a ampla concorrência.

Para esta nova etapa, a Seas anunciou cursos do Vencer para quatro novos municípios, que são: Nova Brasilândia d’Oeste, Costa Marques, Rolim de Moura e São Miguel do Guaporé. Podem efetuar a inscrição até duas pessoas de uma mesma família, desde que inseridas no CadÚnico, com a última atualização dos dados ocorrida há 2 anos; tenham 16 anos ou mais; e residam no estado de Rondônia.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o programa estadual disponibiliza ao mercado de trabalho profissionais qualificados, atendendo à demanda local em diversas áreas. “O Vencer capacita as pessoas para ingressar no mercado de trabalho, seja como empreendedor aproveitando os kits com as ferramentas necessárias para começar a trabalhar, ou para atender à necessidade das empresas por mão de obra qualificada”, salientou.

A secretária da Seas, Luana Rocha, destacou que o programa lançado em janeiro de 2024, tem por objetivo a inclusão produtiva, geração de emprego e renda e a erradicação da pobreza, com a oferta de cursos de capacitação anual de jovens e adultos, a partir dos 16 anos de idade, conforme a demanda por emprego em cada região do estado. “A proposta do governo é promover o fortalecimento e a autonomia das famílias mais vulneráveis no estado, dando oportunidade de qualificação e capacitação profissional, gratuitamente.”

Além dos cursos ofertados gratuitamente, os concluintes dos cursos recebem kit profissional contendo todas as ferramentas necessárias começar a trabalhar. Até o momento já foram entregues 3.185 kits.

CURSOS OFERTADOS NESTA ETAPA

Assistente Administrativo (Ariquemes, Cujubim e Ji-Paraná)

Assistente Financeiro (Ariquemes)

Assistente de Logística (Jaru)

Assistente de Marketing e Vendas (Cacoal)

Assistente de Recursos Humanos (Ariquemes, Candeias do Jamari, Jaru e Ji-Paraná)

Eletricista de Automóveis (Cacoal)

Eletricista de Instalações Prediais (Cacoal)

Instalador de Refrigeração Doméstica (Porto Velho e Cacoal)

Instalador de Sistemas Fotovoltaicos (Candeias do Jamari)

Manicure e pedicure (Porto Velho, Ouro Preto do Oeste e Ji-Paraná)

Mecânico de Motocicletas (Ariquemes)

Padeiro (Nova Brasilândia d’Oeste, Rolim de Moura, São Miguel do Guaporé e Costa Marques)

Pizzaiolo (Jaru, Porto Velho, Ouro Preto do Oeste, Guajará-Mirim, Nova Brasilândia d’Oeste, Rolim de Moura, São Miguel do Guaporé e Costa Marques)