Polícia Penal intensifica revistas e reforça segurança nas unidades prisionais de Rondônia

Por Laiara Gonçalves

Publicada em 24/10/2026 às 11h23

Nesta quinta-feira (22), a equipe da Polícia Penal revistou a Penitenciária Estadual Jorge Thiago Aguiar Afonso, em Porto Velho. As fiscalizações e revistas gerais nas unidades operacionais são intensificadas, dando continuidade ao trabalho contínuo de prevenção e combate a irregularidades. As operações são conduzidas pela Secretaria do Estado da Justiça (Sejus), através dos policiais penais do Grupo de Ações Penitenciárias Especiais (GAPE).

As revistas gerais e as rondas diárias permanecem ativas e mantidas por tempo indeterminado em todas as unidades do estado, concentrando-se em unidades estratégicas:

Centro de Detenção Provisória (CDP);

Penitenciária Estadual Jorge Thiago Aguiar Afonso; e

Penitenciária Milton Soares de Carvalho.

As operações da Polícia Penal seguem por tempo indeterminado, com foco na manutenção da ordem e da segurança nas unidades prisionais

USO DE TECNOLOGIA

A equipe da Polícia Penal assegura máxima eficiência na varredura das estruturas, empregando recursos tecnológicos e operacionais avançados, sendo eles:

Cães farejadores e detectores de metais no apoio tático às revistas;

Aprimoramento dos procedimentos de segurança rotineiros; e

Análise e controle externo contínuo das imagens de monitoramento.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, as ações são essenciais para identificar e coibir a entrada de ilícitos, e assegurar a estabilidade e a integridade do sistema prisional.

O diretor-geral da Polícia Penal, Célio Lima, destacou que a atuação dos policiais penais tem sido fundamental para neutralizar tentativas de desestabilização e garantir o cumprimento da lei no cotidiano das unidades prisionais.

De acordo com o secretário da Sejus, Marcus Rito, o fortalecimento da segurança prisional é um compromisso permanente da gestão. “Ao integrarmos o uso de tecnologias avançadas e a atuação firme das equipes de segurança pública, garantimos a tranquilidade não apenas dentro do sistema, mas para toda a sociedade”, ressaltou.