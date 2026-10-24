Chapa 1 “Ação e Resgate” disputa eleição da Amigos e propõe associação mais transparente, participativa e atrativa

Por Assessoria

Publicada em 24/10/2026 às 11h45

Encabeçado por Meline Diniz, grupo reúne servidores com décadas de atuação no Tribunal de Justiça e apresenta propostas para as áreas administrativa, financeira, social, esportiva, cultural e patrimonial. Eleição acontece em 30 de outubro.

Servidores do Tribunal de Justiça que integram a Chapa 1 – Ação e Resgate apresentaram as principais propostas do grupo para a eleição da Associação Amigos, marcada para 30 de outubro.

A candidata à presidência é Meline Diniz, servidora do Tribunal de Justiça há mais de 30 anos, graduada em Direito e graduanda em Gestão Pública.

Ao apresentar sua candidatura, Meline afirmou que decidiu colocar o nome à disposição por acreditar que a associação pode avançar na modernização da gestão e na aproximação com os servidores.

“Eu acredito numa associação mais moderna, mais transparente, participativa e atrativa, inclusive promovendo direitos políticos igualitários”, declarou.

O material de campanha da chapa utiliza o conceito “Amigos: Nossa História, Nosso Futuro!” e afirma que o grupo pretende ampliar o quadro associativo, recuperar vínculos, aumentar a arrecadação e criar condições para ampliar os benefícios oferecidos aos associados.

Quem integra a Chapa 1

Além de Meline Diniz, candidata a diretora-presidente, o material divulgado pela Ação e Resgate apresenta a seguinte composição:

* Meline Diniz – diretora-presidente;

* Hélio Gomes – suplente de diretor administrativo;

* Geomard de Souza – diretor administrativo;

* Ronaldo Nunes – diretor de Finanças;

* Francisco Notones – suplente de diretor de Finanças;

* Alberto George – diretor de Comunicação e Imprensa;

* Oswaldo Neto – diretor de Esporte e Lazer;

* Conceição Marques – diretora Social e Cultural;

* Ubiratan Rebouças – diretor de Patrimônio;

* Anderson Chiamenti – suplente do diretor de Comunicação e Imprensa;

* Josyan de Assis – suplente do diretor de Esporte e Lazer;

* Lana Figueiredo – suplente da diretora Social e Cultural;

* Aldecy da Silva – suplente do diretor de Patrimônio.

O material também apresenta Antônio Leal e Wilson de Souza como apoiadores da chapa.

Grupo fala em “resgatar” a associação

O próprio nome escolhido pela chapa sintetiza uma das principais bandeiras apresentadas durante a campanha.

Segundo o grupo, o objetivo é recuperar vínculos com servidores que se afastaram da associação e construir uma administração que, na avaliação dos integrantes, seja mais aberta à participação dos associados.

“A nossa proposta é resgatar uma Amigos que acolha quem quer voltar, valorize quem ajudou a começar e preserve a história que pertence a todos nós”, afirma o material divulgado pela chapa.

O grupo também defende que antigos colaboradores da construção da entidade tenham reconhecimento e encontrem espaço para retornar à associação.

As críticas à atual administração e as propostas apresentadas representam o posicionamento eleitoral da Chapa 1 e não significam, por si só, comprovação de irregularidades na atual gestão.

Servidores experientes integram grupo

Entre os integrantes está Ronaldo Nunes, que trabalha atualmente no Departamento Financeiro do Tribunal de Justiça e acumula mais de quatro décadas de atuação no Judiciário.

Ronaldo afirmou já ter exercido a função de diretor financeiro da Amigos em dois períodos e disse que inicialmente resistiu ao convite para retornar à administração da entidade, mas posteriormente decidiu integrar o grupo liderado por Meline.

Outro integrante é Gel, como é conhecido Geomard de Souza, servidor do Judiciário há mais de 25 anos e com trajetória principalmente na área de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), além de experiência na área de saúde.

Segundo Gel, entre os objetivos estão fortalecer o caráter social da entidade e ampliar a transparência administrativa.

Esporte e lazer estão entre as prioridades

Na área esportiva, a chapa tem Oswaldo Neto como candidato a diretor de Esporte e Lazer.

Servidor do Tribunal de Justiça há 32 anos, Oswaldo já atuou na própria área esportiva da Amigos e também no sindicato. Entre as propostas apresentadas estão a revitalização dos espaços esportivos, criação de arquibancadas para a quadra e o campo e incentivo à utilização das estruturas existentes.

A chapa também pretende estimular atividades destinadas às crianças, incluindo a possibilidade de implantação de escolinhas esportivas, como vôlei.

Outro ponto apresentado por Oswaldo é a busca por alternativas de transporte para a associação, considerando a distância da sede e a necessidade de facilitar o acesso de associados e familiares às atividades.

Caso de ex-presidente é citado pela chapa

Um dos temas utilizados pelo grupo para defender mudanças é a situação de Antônio Leal Alves, servidor aposentado do Tribunal de Justiça e um dos fundadores da associação.

Antônio afirma ter participado da criação da Amigos em 1998 e presidido a entidade em diferentes períodos. Após se desfiliar por motivos particulares, ele relata que tentou retornar recentemente, mas teve seu pedido de nova filiação negado.

O ex-presidente considera a decisão injusta e passou a apoiar publicamente a Ação e Resgate.

A versão apresentada é de Antônio Leal. Eventuais critérios estatutários ou justificativas da atual administração para a negativa não constam nas informações fornecidas pelo grupo.

“Juntos somos mais fortes”

Com o slogan “Juntos somos mais fortes”, a Chapa 1 afirma que pretende construir uma entidade voltada às famílias dos associados e sem privilégios.

“Além de acolher pessoas, precisamos fortalecer a própria Associação: ampliar o quadro associativo, recuperar vínculos, aumentar a arrecadação e criar condições para que a Amigos cresça e ofereça mais benefícios a todos”, afirma o material da campanha.

A escolha da próxima administração da Associação Amigos está marcada para 30 de outubro.