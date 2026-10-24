Detran RO estimula a regularização de condutores e enfatiza a responsabilidade no trânsito

Por Jarlana Davy

Publicada em 24/10/2026 às 10h37

O Departamento Estadual de Trânsito (Detran-RO) orienta a população sobre as diretrizes estabelecidas pela Resolução nº 1.020 do Conselho Nacional de Trânsito (Contran) que facilitou a aquisição da Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Em Rondônia, 13.644 pessoas iniciaram o processo de primeira habilitação pelo aplicativo CNH do Brasil.

A normativa reestruturou os procedimentos e parâmetros para a obtenção da primeira CNH em todo o país, oportunizando aos cidadãos que regularizem sua situação frente à legislação de trânsito, garantindo que a condução de veículos seja realizada por pessoas plenamente capacitadas.

PASSO A PASSO DA CNH

Curso teórico: O candidato inicia o processo gratuitamente pelo aplicativo CNH do Brasil, onde realiza o curso teórico. Caso queira, o candidato também pode realizar o curso teórico por uma autoescola.

Abertura do processo: Após concluir o curso, deve comparecer ao Detran-RO para abertura do processo e coleta biométrica.

Realização dos exames de aptidão física e mental e Avaliação Psicológica em clínicas credenciadas ao órgão.

Exame teórico: Com os exames aprovados, agenda a prova teórica pela Central de Serviços do Detran-RO.

Aulas e exame prático: Após aprovação na prova teórica, realiza as aulas práticas em autoescola ou com instrutor autônomo credenciado e, em seguida, o exame prático.

Exame toxicológico e PPD: Antes da emissão da Permissão para Dirigir (PPD), o candidato deverá realizar o exame toxicológico.

QUALIFICAÇÃO E CIDADANIA

A obtenção da CNH vai além do cumprimento de uma etapa burocrática; trata-se de comprovar a aptidão física, mental, teórica e prática para operar um veículo em vias públicas, resultando em um trânsito mais seguro.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, estar devidamente habilitado é o primeiro passo para a construção de um ambiente viário harmônico. ”A regularização dos condutores é uma questão de cidadania. Quando incentivamos e facilitamos o acesso à primeira CNH dentro das normas estabelecidas, estamos tirando pessoas da informalidade no trânsito e garantindo que quem esteja ao volante seja alguém treinado e consciente do seu papel para proteger vidas.”

O diretor-geral do Detran-RO, Sandro Rocha, reforça a importância de adquirir a CNH. “É indispensável estar apto e qualificado. Um condutor preparado protege a si mesmo, sua família e todos ao seu redor, tornando o trânsito de Rondônia um lugar mais seguro para todos.”