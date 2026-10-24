Estudante da Rede Estadual conquista 1º lugar em Medicina e bolsa de 50% em faculdade particular

Por Isabelly Rodrigues

Publicada em 24/10/2026 às 10h44

A dedicação aos estudos e o apoio da comunidade escolar marcaram a trajetória de Sandy Rodrigues Melo, estudante do 3º ano do Ensino Médio na modalidade Mediação Tecnológica da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Marechal Rondon, localizada no distrito de Vitória da União, em Corumbiara. Em 2026, a estudante conquistou o 1º lugar no vestibular de Medicina de uma instituição de ensino superior privada e obteve uma bolsa de estudos de 50%, aproximando-se do sonho de infância de ingressar na área da saúde.

A preparação da estudante começou ainda no Ensino Fundamental, com dedicação às atividades escolares e à busca por bons resultados. Além de acompanhar as aulas da Mediação Tecnológica, ela reservava parte das noites para estudar em casa, revisar conteúdos e resolver questões do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Em 2025, participou do exame como treineira para conhecer o formato da prova e se familiarizar com os conteúdos cobrados. A estudante também destacou o incentivo dos professores, que utilizavam questões de edições anteriores do Enem e estimulavam a participação dos alunos.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a conquista da estudante demonstra como a educação pode ampliar as oportunidades dos jovens e contribuir para a realização de projetos de vida. “Temos trabalhado para que nossos estudantes tenham oportunidades para desenvolver seus talentos, seguir estudando e alcançar seus objetivos. A educação transforma vidas e abre caminhos para que os jovens construam um futuro com mais possibilidades’’, salientou.

O titular da Seduc, Massud Badra, ressaltou que a aprovação evidencia a importância do acompanhamento pedagógico e do trabalho desenvolvido pelos profissionais da Rede Estadual de Ensino. “Cada estudante tem uma trajetória e potencial para alcançar grandes resultados. Nosso compromisso é oferecer suporte à aprendizagem, incentivar a dedicação aos estudos e contribuir para que os alunos tenham condições de buscar oportunidades no Ensino Superior.’’

A estudante, Sandy Rodrigues, destacou que a aprovação em primeiro lugar no curso de Medicina representa a realização de um sonho cultivado desde a infância. Segundo ela, a dedicação aos estudos, o apoio da família e o acompanhamento dos profissionais da Escola Marechal Rondon foram fundamentais para alcançar o resultado. “A Mediação Tecnológica me ajudou bastante, pois os professores realmente se preocupam com a aprendizagem dos alunos e se dedicam a ajudá-los a ter um bom desempenho no Enem. Sou muito grata a todos que me apoiaram e se empenharam para que esse sonho pudesse se tornar realidade.’’