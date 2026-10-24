Confira a agenda dos presidenciáveis neste sábado (24)

Por AGÊNCIA BRASIL

Publicada em 24/10/2026 às 10h50

Neste sábado (24), último dia da campanha eleitoral, os candidatos à presidência da República Flávio Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva participam de atos em Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. Confira as agendas:

Flávio Bolsonaro (PL)

Pela manhã, participa de ato em Belo Horizonte, no bairro Savassi. Na parte da tarde, estará no Rio de Janeiro, em evento na Barra da Tijuca.

Luiz Inácio Lula da Silva (PT)

Pela manhã, Lula participa de ato no Rio de Janeiro, em Copacabana. Encerra a campanha com caminha na parte da tarde na Avenida Paulista, em São Paulo.