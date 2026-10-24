Novo abrigo de ônibus oferece mais conforto e tecnologia aos passageiros em Porto Velho

Para quem trabalha e depende do transporte coletivo em Porto Velho, ter um local adequado para esperar o ônibus faz diferença na rotina. É o caso de Rene Monteiro, morador do bairro Nova Esperança, que trabalha como assistente de computação nas proximidades do shopping e acompanha a instalação do novo abrigo de ônibus na região.
“Quem precisa pegar ônibus sabe como é difícil esperar no sol ou na chuva. Essa parada oferece mais conforto, tem cobertura, iluminação e até lugar para carregar o celular. É uma melhoria importante para quem utiliza o transporte público todos os dias”.
A estrutura mencionada pelo trabalhador é o Terminal Arco, segundo abrigo desse modelo instalado pela Prefeitura de Porto Velho. O primeiro foi entregue na Praça Marechal Rondon, conhecida como Praça do Baú, no Centro da capital.
Localizado em frente ao shopping, o novo abrigo possui 12,52 metros de comprimento, 2,40 metros de profundidade e 2,53 metros de altura. São aproximadamente 28,8 metros quadrados de área coberta, com estrutura de aço e pintura eletrostática na cor verde brilhante.
MAIS CONFORTO
Entre os diferenciais do Terminal Arco está a cobertura termoacústica, que protege a área dos bancos e ajuda a reduzir a exposição dos passageiros ao calor e à chuva.
Alessandra Canuto considera que a estrutura proporciona mais conforto e segurança durante a espera pelo ônibus
O espaço também possui bancos de madeira tratada, iluminação LED e calhas embutidas nas colunas, que permitem o escoamento da água da chuva sem que ela caia diretamente sobre as pessoas.
Para Alessandra Canuto, moradora do bairro Ulisses Guimarães, que trabalha como cuidadora de crianças, a estrutura oferece melhores condições para quem precisa utilizar o transporte coletivo.
“A gente passa boa parte do dia trabalhando e, na hora de voltar para casa, quer ter um lugar confortável para esperar o ônibus. Ter uma parada coberta, iluminada e com bancos faz diferença, principalmente nos dias de muito calor ou chuva”.
ENERGIA SOLAR E ACESSIBILIDADE
Outra novidade é o carregador de celular alimentado por energia solar. Uma placa instalada na estrutura fornece energia para entradas USB, permitindo que os passageiros recarreguem seus aparelhos enquanto aguardam o transporte.
Estrutura possui dois espaços para cadeirantes e painel com arte que valoriza a identidade cultural e turística da capital
O abrigo também conta com dois espaços destinados a pessoas em cadeiras de rodas, localizados nas extremidades da estrutura.
Na parte traseira, um painel com arte turística e cultural de Porto Velho apresenta elementos que valorizam a identidade da capital.
MELHORIAS NO TRANSPORTE COLETIVO
A instalação do segundo Terminal Arco amplia o projeto de melhoria dos espaços de espera do transporte coletivo municipal. A proposta é oferecer abrigos com proteção contra as condições climáticas, iluminação, acessibilidade e recursos tecnológicos.
O prefeito Léo Moraes falou sobre a importância de oferecer melhores condições aos usuários do transporte público.
“Quem utiliza o ônibus todos os dias precisa de um local adequado para esperar. Estamos levando para Porto Velho abrigos com cobertura, iluminação, acessibilidade e até carregador de celular. São melhorias que fazem diferença na rotina de quem depende do transporte coletivo”.
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