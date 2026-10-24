Ex de Mara Maravilha, Gabriel Torres desiste de

Por IG

Publicada em 24/10/2026 às 10h09

Gabriel Torres, de 36 anos, desistiu de "A Fazenda 18" nesta sexta-feira (23), um dia depois de escapar da quarta Roça do reality show da Record. Ex-marido de Mara Maravilha, o empresário surpreendeu os demais participantes ao decidir deixar a competição. A saída foi comunicada por meio de um aviso lido por Thaíde, atual fazendeiro da semana, que também orientou os peões a recolherem os pertences do colega.

Gabriel estava na berlinda ao lado de Tina Calamba e Catherine Bascoy, que acabou eliminada na votação do público. Na noite anterior, ele foi o primeiro participante a retornar à sede após ser salvo da Roça. Durante o programa ao vivo, a apresentadora Adriane Galisteu chegou a fazer um sermão ao peão, em um momento que antecedeu sua decisão de abandonar o confinamento.

Terceira desistência da temporada

Com a saída de Gabriel, "A Fazenda 18" chega à terceira desistência voluntária da temporada. O primeiro a abandonar o programa foi o cantor Jottapê, em 16 de outubro, após a eliminação de Igor Monteiro, seu amigo e aliado no jogo. Na ocasião, ele explicou aos colegas que havia feito uma promessa ligada à fé e considerava ter cumprido seu propósito no reality.

Já o ator Jônatas Faro deixou a competição na quinta-feira (22), um dia antes da saída de Gabriel. Ele tocou o sino sem avisar os demais participantes e agradeceu à produção pela experiência. Durante o confinamento, o artista havia demonstrado incômodo com as discussões frequentes entre os peões. Segundo relatos de colegas, o desgaste com os conflitos contribuiu para sua decisão, embora ele não tenha apresentado publicamente uma justificativa detalhada para a saída.