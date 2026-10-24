Prefeitura de Cacoal encerra formação do ProLEEI com seminário sobre leitura e escrita

Por Notícias ao Minuto

Publicada em 24/10/2026 às 08h46

A Prefeitura de Cacoal, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), realizou em 22 de outubro o Seminário de Encerramento do Programa Leitura e Escrita na Educação Infantil (ProLEEI), na Câmara Municipal. O encontro reuniu educadores para compartilhar experiências e refletir sobre práticas de ensino.

A iniciativa marcou o encerramento de uma etapa de formação continuada dedicada à linguagem oral, à leitura e à escrita, com atenção ao desenvolvimento das crianças.

Aprender com histórias e brincadeiras

Vinculado ao Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, do Ministério da Educação, o ProLEEI prepara professores que atuam especialmente com crianças de 4 e 5 anos.

Contação de histórias, livros, rodas de conversa e brincadeiras aproximam as crianças da leitura e da escrita de forma lúdica, sem antecipar a alfabetização formal.

O seminário favoreceu a troca de conhecimentos entre profissionais da rede municipal. A formação busca aperfeiçoar metodologias, valorizar os educadores e ampliar as oportunidades de aprendizagem na infância.