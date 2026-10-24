Kim Jong-un visita China um dia após pedir exército mais forte e revolução militar

Por G1

Publicada em 24/10/2026 às 09h41

O líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, fez uma visita à China neste sábado (24), afastando de forma definitiva os boatos de que haveria morrido.

Segundo as mídias estatais dos dois países, Kim chegou a Dandong, maior cidade da fronteira entre eles, através de uma ponte recém-inaugurada.

A Nova Ponte do Rio Yalu, que liga a China e a Coreia do Norte, com 3 km de extensão, foi aberta ao tráfego este mês, com o objetivo de revitalizar o comércio entre os dois países após anos de relações tensas e interrupções relacionadas à pandemia.

Kim foi recebido por Wang Huning, o quarto funcionário de mais alto escalão da China, que transmitiu as saudações do presidente Xi Jinping, informou a agência de notícias oficial Xinhua.

A visita de Kim acontece em meio a um momento de tensão entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, e um dia antes do aniversário da entrada da China na guerra que os dois países travaram entre 1950 e 1953.

Além de visitar a fábrica de automóveis da cidade, Kim também foi ao Memorial da Guerra da Coreia em Dandong, onde prestou homenagem aos soldados do Exército Popular de Voluntários da China que lutaram ao lado da Coreia do Norte durante os três anos de conflito.

Há cinco dias, a irmã do líder norte-coreano, Kim Yo Jong, disse que Pyongyang está considerando o envio de armamento tático adicional e a retomada das transmissões por alto-falantes na fronteira com a Coreia do Sul.