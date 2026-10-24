Parque Circuito reabre com atrações renovadas e ações de educação ambiental

Por Sema

Publicada em 24/10/2026 às 10h32

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Sema), por meio do Departamento de Gestão de Políticas Ambientais (DGPA) e da Coordenadoria de Proteção Animal (CPA), marca presença na reabertura do Parque Circuito, que acontece neste sábado (24), às 15h, em Porto Velho, com iniciativas voltadas à conscientização ambiental e ao bem-estar animal. No espaço, foram instaladas placas educativas e um comedouro para animais, reforçando a importância da preservação da fauna e da flora.

As placas de conscientização têm como objetivo orientar a população sobre o cuidado com o meio ambiente e a preservação das áreas verdes. Já o comedouro foi pensado para garantir o bem-estar dos animais que circulam pelo parque, incentivando também a convivência harmoniosa entre visitantes e a fauna local.

O prefeito Léo Moraes afirmou que a recuperação dos espaços públicos deve estar associada à preservação ambiental e à qualidade de vida da população.

Placas orientam sobre a preservação ambiental, enquanto o comedouro contribui para o cuidado com os animais no parque

“Estamos trabalhando para devolver à população espaços públicos mais acolhedores, seguros e preparados para as famílias. Queremos que as pessoas aproveitem o Parque Circuito, cuidem do meio ambiente e compreendam que preservar a natureza e respeitar os animais também faz parte de uma cidade melhor para todos”.

O secretário da Sema, Arthur Borin, reforçou que as melhorias na estrutura do parque vêm acompanhadas de um trabalho contínuo de educação ambiental e destacou o papel da população nesse processo.

"Queremos que o Parque Circuito volte a ser um espaço de todos, onde as famílias possam aproveitar com responsabilidade. Nossas ações fazem parte desse trabalho de conscientização, para que as pessoas entendam que preservar o meio ambiente e cuidar dos animais também é cuidar da cidade. Além de um espaço de lazer, o parque é um ambiente de educação ambiental. Nosso desejo é que as pessoas saiam daqui com essa consciência e levem esses hábitos para o dia a dia”.

Reabertura do parque

Parque foi revitalizado para melhorar as opções de lazer e convivência da população

A entrega da primeira parte da reforma do Parque Circuito representa uma importante mudança na sua estrutura. O espaço passou por obras de recuperação para oferecer melhores condições de lazer, convivência e diversão à população.

Entre as novidades, ganha destaque a primeira fonte interativa do estado de Rondônia, composta por 47 jatos de água, que promete se tornar uma das principais atrações do parque. O projeto também contempla intervenções na área infantil, com melhorias nos brinquedos, no piso e na estrutura do playground, oferecendo um ambiente mais agradável e adequado para as crianças.

A Prefeitura destaca que as intervenções ampliam as opções de lazer gratuito, incentivam a ocupação dos espaços públicos e oferecem estruturas que contribuem para o bem-estar da população. Com as melhorias, a expectativa é que o Parque Circuito volte a fazer parte da rotina dos moradores.