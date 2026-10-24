Casal é preso com mais de 40 kg de maconha em Porto Velho

Por Newsrondonia.com

Publicada em 24/10/2026 às 09h00

Um motorista de ônibus e a esposa foram presos com mais de 40 quilos de maconha na manhã deste sábado na Avenida Governador Jorge Teixeira, bairro Liberdade, em Porto Velho.

O casal foi abordado por policiais militares do 1º BPM em um Volkswagen Golf, onde a droga foi encontrada escondida em uma bolsa no interior do veículo.

O motorista declarou ter buscado a encomenda perto da BR-319, na região de Manaus (AM), receberia R$ 2 mil pelo transporte até Porto Velho, e o caso será apurado pela Polícia Civil, com o casal encaminhado ao Departamento de Flagrantes.

Um motorista de ônibus e a esposa foram presos com mais de 40 quilos de maconha na manhã deste sábado, na Avenida Governador Jorge Teixeira, bairro Liberdade, em Porto Velho.

Segundo informações da ocorrência, a mulher teria ido buscar o marido na empresa de ônibus onde ele trabalha. Quando o casal deixava o local em um Volkswagen Golf, policiais militares do 1º BPM realizaram a abordagem.

Durante a fiscalização, os militares encontraram a droga escondida em uma bolsa no interior do veículo.

Conforme o relato apresentado aos policiais, o motorista afirmou ter buscado a encomenda nas proximidades da BR-319, na região de Manaus (AM), e que receberia R$ 2 mil para transportá-la até Porto Velho.

Ainda segundo a versão dele, não sabia que o conteúdo transportado era droga. As circunstâncias deverão ser apuradas pela Polícia Civil.

O casal foi encaminhado, juntamente com o material apreendido, ao Departamento de Flagrantes para os procedimentos legais.