PM estoura boca de fumo, apreende drogas e rádio comunicador na zona leste

Por hora1rondonia.com

Publicada em 24/10/2026 às 09h15

Na tarde desta sexta-feira, policiais militares do 5º Batalhão da Polícia Militar (5º BPM), do Setor 13, realizaram uma ação na Rua TV Monguba, no bairro Mariana, zona Leste de Porto Velho (RO). A ocorrência terminou com três adultos presos e dois adolescentes apreendidos.

A equipe, sob o comando do sargento Franck, com apoio do cabo U. Adriano, apreendeu 226 porções de drogas, entre maconha, cocaína e crack, além de uma vasilha plástica contendo mais substância entorpecente.

Durante a ação, os policiais também recolheram cinco aparelhos celulares e dois rádios comunicadores HT. Segundo informações policiais, os equipamentos eram utilizados para monitorar a movimentação na região e alertar sobre a aproximação das equipes policiais.

Um dos rádios ficava dentro do imóvel, enquanto o outro era utilizado do lado de fora, por uma pessoa responsável por avisar sobre a chegada da Polícia Militar.

A ação resultou na desarticulação do ponto de venda de drogas conhecido como boca de fumo do L7. Os materiais apreendidos e os envolvidos foram encaminhados às autoridades competentes para as providências cabíveis.