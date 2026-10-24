Polícia prende dois suspeitos e apreende armas durante investigação de casal assassinado em Jorge Teixeira

Por jaruonline.com

Publicada em 24/10/2026 às 09h00

Ação conjunta da Polícia Civil, Polícia Militar e POLITEC mobilizou mais de 20 policiais, cumpriu quatro mandados de busca e apreensão e resultou em duas prisões em flagrante. Rosana Oliveira Borges e Vanderlei Guimarães Cardoso foram mortos a tiros em setembro.

A Polícia Civil de Rondônia realizou, nesta sexta-feira (23), uma importante ação policial em Governador Jorge Teixeira, que representa um avanço nas investigações sobre o duplo homicídio que vitimou Rosana Oliveira Borges, de 38 anos, e Vanderlei Guimarães Cardoso, de 49 anos.

A operação, denominada Duplo Impacto, foi deflagrada em conjunto com a Polícia Militar e a Polícia Técnico-Científica (POLITEC), com o objetivo de cumprir mandados judiciais, apreender materiais de interesse investigativo e reunir novos elementos para esclarecer as circunstâncias do crime que chocou o município.

A ação mobilizou mais de 20 policiais e contou com o cumprimento de quatro mandados de busca e apreensão em endereços localizados nas zonas urbana e rural de Governador Jorge Teixeira.

Casal foi encontrado morto ao lado de motocicleta

O duplo homicídio ocorreu na noite de 19 de setembro de 2026, quando Rosana e Vanderlei foram encontrados mortos a tiros, caídos ao lado de uma motocicleta, em Governador Jorge Teixeira.

Na ocasião, o Corpo de Bombeiros foi acionado e compareceu ao local, mas, após avaliar as vítimas, constatou que ambas já estavam sem sinais vitais.

A Polícia Militar também esteve presente e realizou o isolamento da área para preservar possíveis vestígios. A Polícia Técnico-Científica foi acionada para os trabalhos periciais, enquanto os corpos foram removidos pela funerária de plantão Cristo Rei, do município.

Desde então, as autoridades policiais trabalhavam para esclarecer a dinâmica do crime, identificar os responsáveis e apurar a possível motivação dos assassinatos.

Operação mobilizou forças de segurança

A operação desta sexta-feira foi coordenada pela Polícia Civil, por meio da 1ª Delegacia de Polícia de Jaru, com participação da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM) de Jaru e da 1ª Delegacia de Polícia de Machadinho d’Oeste. A ação contou ainda com o apoio do 8º Batalhão de Polícia Militar de Jaru, do Núcleo de Inteligência da Polícia Militar e da POLITEC.

Durante o cumprimento dos mandados, os policiais apreenderam duas espingardas, um revólver, munições, aparelhos celulares, cartões de memória de câmeras de segurança e outros materiais considerados relevantes para o andamento das investigações. As diligências resultaram em duas prisões em flagrante por suspeita de posse irregular de arma de fogo.

Os conduzidos e os materiais apreendidos foram encaminhados à unidade policial competente, onde foram adotadas as providências legais cabíveis.

Investigação continua

De acordo com as informações divulgadas pelas forças de segurança, a Operação Duplo Impacto faz referência ao duplo homicídio investigado e à repercussão do crime, que teve duas vítimas. A ação representa mais uma etapa dos trabalhos investigativos, que buscam esclarecer como os assassinatos aconteceram, identificar os possíveis envolvidos e apurar a motivação.

Apesar das prisões realizadas nesta sexta-feira, a investigação continua em andamento, e os materiais apreendidos deverão passar por análise para auxiliar na obtenção de novas informações. A Polícia Civil segue trabalhando no caso, com o objetivo de reunir elementos que contribuam para o esclarecimento completo do duplo homicídio.

A atuação integrada entre Polícia Civil, Polícia Militar e POLITEC reforça o trabalho conjunto das forças de segurança no combate à criminalidade e na busca por respostas para crimes registrados em Governador Jorge Teixeira.