9ª edição da Feira Empreende Mulher acontece nos dias 4, 5 e 6 de dezembro

Por Assessoria

Publicada em 24/10/2026 às 09h02

Vem aí a 9ª edição da Feira Empreende Mulher! Um espaço especial para valorizar o talento, a criatividade e a força das mulheres empreendedoras de Ji-Paraná.

4, 5 e 6 de dezembro

Gerivaldão

Quer fazer parte dessa edição?

Confira as informações na descrição e saiba como realizar sua inscrição!

A Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Família (Semasf), convida você a participar desse momento de valorização do empreendedorismo feminino!