9ª edição da Feira Empreende Mulher acontece nos dias 4, 5 e 6 de dezembro

Vem aí a 9ª edição da Feira Empreende Mulher! Um espaço especial para valorizar o talento, a criatividade e a força das mulheres empreendedoras de Ji-Paraná.
4, 5 e 6 de dezembro
Gerivaldão
Quer fazer parte dessa edição?
Confira as informações na descrição e saiba como realizar sua inscrição!
A Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Família (Semasf), convida você a participar desse momento de valorização do empreendedorismo feminino!
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