Homem é morto a tiros em bar no bairro Jardim presidencial em Ji-Paraná

Por rondoniatual.com

Publicada em 24/10/2026 às 08h50

Um homicídio foi registrado em Ji-Paraná (RO). Um homem ainda não identificado foi morto a tiros na noite desta sexta-feira (23), na Rua 13 de Setembro, no bairro Jardim Presidencial.

De acordo com as primeiras informações, a vítima estava em um bar quando dois homens chegaram em uma motocicleta. Na sequência, um dos ocupantes teria efetuado vários disparos contra o homem, atingindo-o principalmente na região da cabeça.

Após ser baleada, a vítima caiu ao solo e morreu ainda no local.

A Polícia Militar chegou ao local da ocorrência e realiza os primeiros procedimentos. A área deverá passar pelos trabalhos da perícia, que poderão auxiliar no esclarecimento das circunstâncias do crime.

Até o momento, a identidade da vítima e a motivação do homicídio não foram divulgadas. Os suspeitos ainda deverão ser identificados pelas autoridades. Mais informações a qualquer momento…