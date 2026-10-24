Cássio Gois participa da sessão ordinária da Câmara de Espigão do Oeste

Por Luizinho Carvalho

Publicada em 24/10/2026 às 08h40

O parlamentar atendeu ao pedido feito pelo chefe do Legislativo Mirim, vereador Amilton Alves (PSD) (Foto: Assessoria | Câmara Municipal de Espigão do Oeste)

Ao fazer o uso da tribuna, o deputado estadual reeleito Cássio Góis (PSD), expressou sua gratidão aos parceiros que apoiaram sua caminhada rumo à reeleição. “Quero agradecer os votos que tivemos aqui em Espigão, estamos felizes com o reconhecimento do nosso trabalho por parte do eleitor”, pontuou Gois.



Em sua fala o parlamentar pontuou as entregas feitas durante o seu mandato que atenderam a vários segmentos da economia local. Recursos para a saúde, esporte, infraestrutura e também o seu apoio ao 3º Setor com entrega de equipamentos agrícolas.



O deputado Cássio fez uma citação especial ao distrito de Boa Vista do Pacarana, onde o parlamentar tem uma parceria consolidada com o vereador Bahia (PL). Uma parceria que promove ao distrito do Pacarana uma nossa expectativa de desenvolvimento.



“Visitei o Pacarana durante a realização do 1º Rodeio Rural que teve a nossa participação na liberação de recursos para o evento e, na ocasião conversamos com o presidente da Aspac, o Careado que nos solicitou apoio na aquisição de um trator para atender os associados.



“Na ocasião o Careado me cobrou “se vier com pouca coisa nem precisa de vir”, então falei poder escolher o melhor trator para atender a Aspac, celebramos o acordo e recentemente fizemos a entrega do Trator Gabinado de 127 CV como queriam os associados”.



“Temos hoje inúmeros projetos que estão sendo executados não só no Pacarana como a quadra sintética na praça, mas também em outras comunidades de Espigão”, citou o parlamentar que reforçou o seu compromisso de continuar atuando em prol do desenvolvimento do município.



Ao encerrar sua fala, Cássio deu a notícia em primeira mão do asfaltamento da RO 133 (estrada da Figueira) até a Rodovia do Café, ligando Espigão a Cacoal. “O recurso é nosso e a empresa já está no local com os trabalhos preliminares para a execução dessa obra”, concluiu o parlamentar.



Foto: Assessoria | Câmara Municipal de Espigão do Oeste