Passageiros são hospitalizados após turbulência em voo nos EUA

Por NOTÍCIAS AO MINUTO

Publicada em 09/10/2026 às 15h14

Pelo menos oito pessoas tiveram de ser hospitalizadas após um episódio de forte turbulência em um avião da Avianca, que acabou fazendo um pouso de emergência, em Miami, nos Estados Unidos da América (EUA).

O avião tinha partido de Medelin, na Colômbia, pelas 22h40 [00h40 em Brasília] em direção ao Aeroporto Internacional John F. Kennedy, em Nova York. Porém acabou tendo de pousar de emergência, três horas depois.

O Airbus A320 ia a mais de 10 mil metros de altitude quando sobrevoava a Jamaica e Cuba e começou a perder altitude repentinamente.

O avião perdeu 7 mil metros de altitude em minutos e vários passageiros sofreram ferimentos.

Quando o avião pousou em Miami já várias ambulâncias estavam no local prontos para socorrer os feridos. Um deles apresentava um quadro de saúde grave.

Não se sabe, para já a gravidade dos ferimentos das pessoas afetadas, nem se sabe quantas pessoas seguiam a bordo do aparelho.

A Avianca ainda não reagiu ao sucedido.