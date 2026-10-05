Operação apreende quase 415 kg de drogas e prende suspeito

Por Rondônia Direto

Publicada em 05/10/2026 às 14h00

Uma ação integrada das forças de segurança resultou na apreensão de aproximadamente 414,9 quilos de drogas e na prisão de um suspeito na região de Rolim de Moura. A ocorrência foi divulgada nesta segunda-feira (5) pela Polícia Militar de Rondônia e faz parte da Operação Brasil Contra o Crime Organizado.

Segundo o 10º Batalhão da Polícia Militar, a ação reuniu equipes do 10º BPM, 11º BPM e Batalhão de Polícia de Fronteira (BPFRON), além da Polícia Federal, Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) e Força Integrada de Combate ao Crime Organizado em Rondônia (FICCO/RO).

Denúncia levou policiais até veículo

De acordo com a PM, as equipes receberam uma denúncia de que um VW Virtus Highline preto estaria seguindo em direção a Rolim de Moura transportando grande quantidade de entorpecentes. Uma das informações repassadas era de que a suspensão do automóvel estava excessivamente baixa, o que poderia indicar o transporte de uma carga pesada.

Com as informações, policiais da Radiopatrulha do 10º BPM montaram um cerco para tentar interceptar o veículo.

Ainda conforme o relato policial, ao perceber a aproximação das viaturas, o motorista mudou o trajeto e entrou em um setor de chácaras. O automóvel foi alcançado e o condutor, contido pelos policiais.

Mais de 412 kg de maconha e 2,9 kg de pasta base

Durante a busca no veículo, os policiais encontraram 10 sacos com substância semelhante à maconha, que totalizaram aproximadamente 412 quilos, além de 2,9 quilos de pasta base de cocaína.

Segundo a Polícia Militar, a carga estava distribuída entre o porta-malas, banco dianteiro do passageiro e banco traseiro. No total, foram apreendidos cerca de 414,9 quilos de entorpecentes.

O suspeito, o veículo e todo o material apreendido foram encaminhados à Delegacia da Polícia Federal, onde ficaram à disposição para os procedimentos legais.

A Polícia Militar informou que a ocorrência é tratada, em tese, como tráfico de drogas e desobediência. A identidade do suspeito não foi divulgada no comunicado oficial.