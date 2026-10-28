O TEMPO E A TEMPERATURA: trovoadas atingem Rondônia, Acre e Tocantins nesta quarta-feira (28)

Por Sophia Maria Duarte Muniz

Publicada em 28/10/2026 às 07h50

A quarta-feira (28) será de calor intenso e instabilidade em parte da Região Norte. Rondônia, Acre e Tocantins têm previsão de pancadas de chuva e trovoadas, enquanto o Amazonas pode registrar chuva isolada à tarde. Em Roraima, no Pará e no Amapá, o tempo permanece mais estável.

Em Rondônia, Porto Velho terá pancadas de chuva e trovoadas pela manhã e à tarde, com rajadas de vento. A máxima chega a 35°C, e a instabilidade também pode atingir Jaru, Pimenta Bueno e Machadinho d’Oeste. No Acre, Rio Branco terá trovoadas à tarde e máxima de 33°C. A umidade pode chegar a 96%, e Feijó, Xapuri e Plácido de Castro também podem registrar chuva.

No Tocantins, Palmas terá pancadas de chuva e trovoadas pela manhã e à tarde, com máxima de 34°C. A instabilidade pode alcançar Paraíso do Tocantins, Colinas do Tocantins e Dianópolis. No Amazonas, Manaus registra máxima de 34°C, com possibilidade de chuva isolada à tarde. Manacapuru, Presidente Figueiredo e Coari também podem ter precipitação.

Em Roraima, Boa Vista chega a 38°C, a maior máxima da região, sem previsão de chuva. Cantá e Alto Alegre também terão calor. No Pará, Belém registra máxima de 35°C e umidade de até ,98% sem precipitação prevista. Castanhal, Bragança e Parauapebas seguem com tempo seco. No Amapá, Macapá chega a 34°C, assim como outras áreas do estado, incluindo Mazagão e Laranjal do Jari. Os ventos permanecem fracos na maior parte da região.

5 motivos para acompanhar as previsões do tempo

Agricultura: garantia de uma boa colheita;

Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;

Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;

Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;

Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.

Importância das observações meteorológicas no INMET

As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).

As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).