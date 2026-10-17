Mais de 30 atletas do Construindo Campeões disputam etapa do Campeonato Estadual de Judô

Por André Oliveira

Publicada em 17/10/2026 às 08h30

Mais de 30 atletas do programa Construindo Campeões participam da 3ª etapa do Campeonato Estadual de Judô, neste fim de semana, no Ginásio do Sesi

Mais de 30 atletas do programa Construindo Campeões, desenvolvido pela Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer (Semtel), participam neste final de semana da 3ª etapa do Campeonato Estadual de Judô. A competição será realizada nos dias 17 e 18 de outubro, no Ginásio do Sesi, em Porto Velho.

Os judocas representam o trabalho desenvolvido pelo programa, que utiliza o esporte como ferramenta de inclusão social, disciplina e formação cidadã, além de incentivar o desenvolvimento de novos talentos no município.

Sob a orientação da sensei Alda Cristina, os atletas chegam à competição preparados para colocar em prática os conhecimentos adquiridos durante os treinamentos, demonstrando dedicação, respeito e espírito esportivo no tatame.

Para a sensei Alda Cristina, a participação na competição representa uma oportunidade importante para o crescimento dos alunos. “Cada campeonato é uma oportunidade de aprendizado e superação. Estamos trabalhando para que nossos atletas entrem no tatame confiantes, com disciplina e determinação. Mais do que conquistar medalhas, queremos que eles evoluam como atletas e como pessoas”.

O secretário da Semtel, Cássio Moura, ressaltou a importância de apoiar iniciativas que incentivam a prática esportiva e abrem oportunidades para crianças e adolescentes.

Programa Construindo Campeões incentiva o esporte, promove a inclusão social e contribui para a formação de crianças e adolescentes

“É uma satisfação ver mais de 30 atletas do Construindo Campeões representando o nosso trabalho em uma competição estadual. Investir no esporte é investir no futuro, oferecendo oportunidades, fortalecendo valores e ajudando a transformar vidas por meio da atividade esportiva”.

Esporte que transforma vidas

O programa Construindo Campeões integra as ações da Semtel voltadas ao incentivo ao esporte e à formação de crianças e adolescentes. Por meio das modalidades esportivas, os participantes desenvolvem habilidades físicas e sociais, aprendem sobre responsabilidade, respeito e convivência e encontram novas possibilidades de crescimento.

“A participação na 3ª etapa do Campeonato Estadual de Judô reforça o compromisso do município com o fortalecimento do esporte e com o incentivo aos atletas que levam o nome de Porto Velho às competições”, disse o prefeito Léo Moraes.

Fotos: André Oliveira