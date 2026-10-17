Prefeitura de Ji-Paraná está com vagas para oficinas gratuitas de qualificação profissional!

Quer aprender uma nova profissão, ampliar seus conhecimentos e conquistar novas oportunidades de renda? A Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Família (SEMASF), está com vagas para oficinas gratuitas de qualificação profissional!
São três oportunidades para você investir no seu futuro:
Elaboração de Projetos Rurais e Captação de Recursos
26 a 28 de outubro
UNIR
Período integral | 32 horas
Inscrições: SEMASF ou com Chris
(69) 99981-4663
Doces e Salgados
19 a 23 de outubro
CRAS Roda Moinho
Período integral | 40 horas
Inscrições: CRAS Roda Moinho
Bolos e Confeitaria
19 a 23 de outubro
CRAS Jardim dos Migrantes
Período integral | 40 horas
Inscrições: CRAS Jardim dos Migrantes
Atenção: são apenas 15 vagas por oficina!
As capacitações contam com a parceria do Sindicato dos Produtores Rurais, UNIR e SENAR, conforme cada atividade.
Aprender uma nova habilidade pode ser o primeiro passo para empreender, fortalecer a renda familiar e transformar seu futuro!
Não deixe essa oportunidade passar! Procure o local de inscrição da oficina de seu interesse e garanta sua participação.
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