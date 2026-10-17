Prefeitura de Ji-Paraná está com vagas para oficinas gratuitas de qualificação profissional!

Por Assessoria

Publicada em 17/10/2026 às 09h22

Quer aprender uma nova profissão, ampliar seus conhecimentos e conquistar novas oportunidades de renda? A Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Família (SEMASF), está com vagas para oficinas gratuitas de qualificação profissional!

São três oportunidades para você investir no seu futuro:

Elaboração de Projetos Rurais e Captação de Recursos

26 a 28 de outubro

UNIR

Período integral | 32 horas

Inscrições: SEMASF ou com Chris

(69) 99981-4663

Doces e Salgados

19 a 23 de outubro

CRAS Roda Moinho

Período integral | 40 horas

Inscrições: CRAS Roda Moinho

Bolos e Confeitaria

19 a 23 de outubro

CRAS Jardim dos Migrantes

Período integral | 40 horas

Inscrições: CRAS Jardim dos Migrantes

Atenção: são apenas 15 vagas por oficina!

As capacitações contam com a parceria do Sindicato dos Produtores Rurais, UNIR e SENAR, conforme cada atividade.

Aprender uma nova habilidade pode ser o primeiro passo para empreender, fortalecer a renda familiar e transformar seu futuro!

Não deixe essa oportunidade passar! Procure o local de inscrição da oficina de seu interesse e garanta sua participação.