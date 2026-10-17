PRF apreende carregamento de drogas em carreta na BR-364

Por rotapolicialnews.com

Publicada em 17/10/2026 às 10h20

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, na madrugada desta sexta-feira (16), quase 500 kg de drogas transportadas em uma combinação de veículos de carga (CVC). A ocorrência foi registrada no km 196 da BR-364, no município de Pimenta Bueno/RO.

Durante patrulhamento de rotina, a equipe policial deu ordem de parada a um veículo de carga, composto por um caminhão-trator e dois semirreboques. Inicialmente, o motorista desobedeceu à ordem na tentativa de se evadir da fiscalização. De imediato, os policiais iniciaram o acompanhamento e, logo em seguida, efetuaram a abordagem com segurança.

No decorrer da inspeção no compartimento de carga do semirreboque, a equipe localizou diversos fardos e caixas contendo os materiais entorpecentes.

No total, foram apreendidos 225,52 kg de cloridrato de cocaína, 236,7 kg de skunk e 2,2 kg de haxixe. O condutor foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas.

A ocorrência foi encaminhada à 2ª Delegacia de Repressão ao Crime Organizado (DRACO 2) da Polícia Civil em Pimenta Bueno/RO.