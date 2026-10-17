TRT-14 e ABAS fortalecem parceria para assistência à saúde com inauguração de novo espaço de atendimento

Por TRT14

Publicada em 17/10/2026 às 11h34

A diretoria da Associação Beneficente de Assistência à Saúde (ABAS) inaugurou, na quarta-feira (14/10), a nova sala de atendimento do plano de saúde no mezanino do edifício-sede do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região (RO/AC), em Porto Velho. O espaço representa mais um avanço na parceria institucional voltada à promoção da saúde e à valorização de magistrados(as), servidores(as), pensionistas e dependentes, oferecendo maior proximidade, comodidade e atendimento personalizado aos beneficiários.

A proposta é oferecer mais praticidade e agilidade no acesso às informações sobre a rede credenciada, autorizações de procedimentos e demais serviços de assistência à saúde. A inauguração também consolida uma série de melhorias implementadas ao longo de 2026, que ampliaram significativamente as opções de atendimento médico e hospitalar.

Atualmente, os beneficiários contam com quatro redes assistenciais integradas em um único convênio: ABAS, Unimed Campinas, CASSI e Mediservice, vinculada ao Grupo Bradesco, proporcionando maior abrangência de atendimento em Rondônia, no Acre e em outras regiões do país

Valorização das pessoas e compromisso institucional

Durante a solenidade, o desembargador Ilson Alves Pequeno Junior, presidente e gestor de metas e governança do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região (RO/AC), destacou a importância de iniciativas que contribuam diretamente para o bem-estar das pessoas que integram a instituição. O magistrado ressaltou que o cuidado com a saúde e a qualidade de vida constitui uma dimensão fundamental da valorização de magistrados(as), servidores(as) e seus familiares.

Para o presidente, “a disponibilização de um espaço dentro do próprio Tribunal demonstra a importância da cooperação institucional na construção de soluções que atendam às necessidades dos beneficiários”. A medida facilita o acesso às informações, orientações e serviços do plano, reduzindo deslocamentos e aproximando o atendimento do cotidiano de trabalho.

O desembargador também enfatizou: ”Ações dessa natureza fortalecem o compromisso do Tribunal com um ambiente institucional mais acolhedor e atento às necessidades das pessoas, reconhecendo que a promoção da saúde e do bem-estar é essencial para a qualidade de vida e para o desenvolvimento das atividades profissionais”, ressaltou.

Estrutura e cooperação institucional

O presidente do Conselho de Administração da ABAS, desembargador Gerson Lacerda Pistori, destacou a relevância da inauguração para o fortalecimento da atuação da associação e para a ampliação do relacionamento com seus beneficiários.

“A instalação de uma unidade no edifício-sede do TRT-14 representa uma oportunidade de oferecer um atendimento mais próximo e humanizado, permitindo que os usuários tenham um ponto de referência para esclarecer dúvidas, buscar orientações e encaminhar suas demandas relacionadas ao plano de saúde”, ressaltou Pistori.

A solenidade contou ainda com a participação do diretor-executivo da ABAS, Einstein Romero Durães, que acompanhou a inauguração do novo espaço.

A disponibilização da sala foi formalizada por meio do Termo de Cessão de Uso Gratuito nº 01/2026, firmado entre o TRT-14 e a Saúde ABAS. O instrumento estabelece a cessão gratuita do espaço físico, devidamente adequado para o atendimento presencial dos beneficiários, pelo período de cinco anos.

Também participaram da inauguração o secretário-geral da Presidência do TRT-14, João Bosco Machado de Miranda; o diretor-geral, Frank Luz de Freitas; e o coordenador de Assistência à Saúde do Tribunal, Frederico Alves Rangel.

Com uma trajetória de quase quatro décadas na assistência à saúde de integrantes da Justiça do Trabalho, a ABAS passou a integrar a política de assistência à saúde suplementar do TRT-14 por meio de um processo de planejamento e negociação iniciado em 2025. O convênio foi formalizado em janeiro de 2026, em Campinas (SP), com a participação dos presidentes das duas instituições, e os planos ABAS TRT-14 Diamante Nacional e Estadual entraram em vigor em 1º de fevereiro.

Desde então, a parceria vem avançando por meio de iniciativas voltadas à ampliação da cobertura, à melhoria dos serviços e ao fortalecimento do atendimento aos beneficiários.

Um dos marcos mais recentes ocorreu em 11 de junho de 2026, quando representantes das duas instituições se reuniram em Campinas (SP) para formalizar a incorporação da Mediservice à rede credenciada da ABAS, com vigência a partir de 1º de julho.

Com a medida, os beneficiários passaram a contar com quatro redes de assistência à saúde integradas ao convênio: a rede própria da ABAS, a Unimed Campinas, a CASSI e a Mediservice, do Grupo Bradesco. A integração amplia as possibilidades de acesso a profissionais, clínicas, hospitais e serviços especializados em diferentes regiões do país, conforme as condições de cobertura do plano.

Outro avanço importante foi a implantação de programas de medicina preventiva, incluindo ações de prevenção do câncer de mama e a oferta de check-ups para beneficiários(as) a partir dos 40 anos, com exames e acompanhamento médico sem cobrança de coparticipação, conforme os critérios estabelecidos pela associação.

Essas iniciativas demonstram a evolução da parceria, que passa a incorporar medidas voltadas à prevenção de doenças, ao diagnóstico precoce e à promoção da qualidade de vida.

Com a inauguração, o TRT-14 e a ABAS reafirmam o compromisso de fortalecer a assistência à saúde, ampliar a proximidade com os beneficiários e promover iniciativas que contribuam para uma melhor qualidade de vida. Mais do que um novo espaço físico, a sala representa a continuidade de uma parceria voltada ao cuidado e à valorização das pessoas.