Esposa de Carlos Alberto de Nóbrega fala sobre saúde do marido

Por IG

Publicada em 17/10/2026 às 12h00

O apresentador Carlos Alberto de Nóbrega, de 90 anos, foi internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. O motivo seria para investigar uma possível infecção viral. Através das redes sociais, a mulher do artista, Renata de Nóbrega, explicou que ele está em observação e passará por exames.

Num post compartilhado nos Stories, a esposa de Nóbrega contou que ele está sob cuidados das equipes do cardiologista Roberto Kalil e do infectologista David Uip.

"Pessoal, passando para dizer que o Carlos Alberto está investigando a principal causa de alguns sintomas relacionados à sua saúde!", pontuou.

"(Carlos Alberto) está realizando exames para um melhor diagnóstico. Obrigada pelas mensagens em meu WhatsApp e em nossas redes sociais", disse Renata.

O apresentador foi internado para investigar o vírus Coxsackie, que é transmitido principalmente pela via feco-oral, por meio de contato com superfícies contaminadas, além de secreções respiratórias. O vírus causa dores musculares, mal-estar, fadiga e alguns casos, até febre.

Para atualizar o Brasil que ficou preocupado com a internação do ídolo do humor, Renata postou um storie preparando um ambiente aconchegante para o amado.

Na foto, é possível ver uma sala bem organizada e em tons de iluminação quente, para deixar o marido o mais tranquilo possível para sua pronta-recuperação.

É um humorista, apresentador de TV, ator e escritor brasileiro. É conhecido como um dos principais nomes do humor da televisão no Brasil. Com uma carreira que se estende por mais de sete décadas, consolidou-se como referência no gênero do humor do Brasil.

Filho de Manuel de Nóbrega, também humorista, Carlos iniciou sua carreira como roteirista, fazendo programas de enorme sucesso. Escreveu para atrações em emissoras como TV Paulista, TV Rio e TV Record.

Escreveu para dezenas de programas, entre eles, Família Trapo e A Praça da Alegria, além de ter sido integrante do elenco em "Os Trapalhões". Desde 1987, comanda a atração "A Praça é Nossa", no SBT.

Ao longo de sua carreira, trabalhou com grandes nomes do humor nacional, como Ronald Golias, Jô Soares, Arnaud Rodrigues, Roni Rios, Renato Aragão, Borges de Barros, Consuelo Leandro, Tiririca, entre outros.