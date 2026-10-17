Mutirões intensificam limpeza de ruas, avenidas e espaços públicos da capital

Por Renata Beccária

Publicada em 17/10/2026 às 11h16

Ruas, avenidas, praças e espaços públicos de Porto Velho receberam diferentes frentes de limpeza urbana ao longo da semana. Por meio do programa Cidade Limpa, a Prefeitura de Porto Velho, através da Secretaria Executiva de Serviços Básicos (Sesb), vinculada à Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra), manteve a programação de mutirões, roçagem, recolhimento de resíduos e limpeza noturna em diferentes regiões da capital.

Entre os locais contemplados pelos mutirões estiveram as avenidas Carlos Gomes, Amazonas e Calama, além das ruas Afonso Pena, Júlio de Castilho e Marechal Deodoro. As equipes também tiveram atuação programada no Espaço Alternativo, Campo do Bela Vista e Escola Araújo Lima. O objetivo é manter a limpeza dos espaços utilizados pela população e atender pontos que necessitam de manutenção.

“Nosso compromisso é manter Porto Velho limpa, não apenas nas principais avenidas, mas também nos bairros e espaços que fazem parte do dia a dia das pessoas. Esse trabalho precisa ser constante, porque cuidar da cidade é também cuidar de quem vive nela”, lembrou o prefeito, Léo Moraes.

A programação contempla diferentes tipos de serviços, de acordo com as necessidades de cada localidade. Além dos mutirões, as equipes atuaram no período noturno nas avenidas Jatuarana, Abunã e Sete de Setembro.

O recolhimento de resíduos incluiu a Vila DNIT, Praça Aluízio Ferreira, Jacy-Paraná, avenida Carlos Gomes e ruas Uruguai e Petrolina, além das praças Fátima Cleide, Rio Candeias, Cohab, Caladinho, Bela Vista, da Passagem e Campo Sales.

Equipes da Sesb realizam serviços de limpeza e conservação em vias, praças e espaços públicos

A roçagem também integrou a programação, com serviços previstos nas avenidas Jorge Teixeira e Amazonas e no Cemitério Santo Antônio. No cemitério, a manutenção faz parte dos preparativos para o Dia de Finados, celebrado em 2 de novembro, quando o local recebe um número maior de visitantes. Os caminhões-pipa também foram direcionados para a Vila DNIT e a Vila Princesa.

Segundo o secretário executivo de Serviços Básicos, Giovanni Marini, a distribuição das frentes de trabalho permite atender diferentes demandas ao longo da semana, desde a retirada de resíduos até a manutenção de áreas públicas.

“Temos equipes com funções específicas para cada serviço. Enquanto uma frente realiza o recolhimento, outras atuam na roçagem e nos mutirões. Essa organização permite atender vários pontos da cidade e manter a continuidade dos trabalhos, inclusive na preparação do Cemitério Santo Antônio para o Dia de Finados”, explicou o secretário.

A organização das equipes permite a execução de diferentes atividades conforme o planejamento da Sesb, com serviços de limpeza e conservação em vias, praças e outros espaços utilizados pela população.

As ações do Cidade Limpa contribuem para a conservação das vias, a redução de pontos de acúmulo de resíduos e a manutenção dos espaços de convivência. Além dos serviços realizados pelas equipes municipais, a participação dos moradores no descarte correto do lixo é fundamental para preservar a limpeza dessas áreas.

A população também pode acompanhar os resultados das ações por meio do Limpômetro, ferramenta disponível no portal da Prefeitura, que reúne informações sobre os serviços executados e o volume de resíduos recolhidos nas operações de limpeza urbana.