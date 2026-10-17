Motorista morre preso às ferragens após bater de frente com ônibus na BR-319

Por pvhnoticias.com

Publicada em 17/10/2026 às 12h10

Um homem identificado como José de 53 anos, morreu em um grave acidente entre carro e ônibus na madrugada deste sábado (17), na altura do km33 da BR-319 em Porto Velho.

Informações apuradas pelo site dão conta que um ônibus estaria seguindo para socorrer passageiros de outro coletivo, que havia ficado no prego, quando houve a colisão com o carro Ford Ka.

O motorista do veículo de passeio ficou preso às ferragens e morreu na hora, devido as graves lesões, principalmente na cabeça que chegou a partir ao meio.

Uma equipe de desencarceradores do Corpos de Bombeiros retirou a vítima do veículo enquanto o Samu fez a constatação do óbito. Após os trabalhos de praxes o corpo foi removido pelo rabecão ao IML.